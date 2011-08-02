30 طرح پرورش مرغ خانگی توسط مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی اجرا شد

قربانقلی ظفری راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:30 طرح اشتغال از محل کمکهای مردمی منطقه دو بجنورد با عنوان پرورش مرغ خانگی توسط مددجویان اجرا می شود.



وی با اشاره به اینکه تمام این طرحها در روستاها اجرا می شود تصریح کرد: میزان اعتبار اختصاص یافته برای هر طرح دو میلیون ریال است که به صورت بلاعوض پرداخت می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه دو بجنورد با بیان اینکه تاکنون خانواده های تحت پوشش این نهاد در این منطقه هزار و 109 طرح اشتغال را اجرا کرده اند افزود: با اجرای طرحهای مذکور بستر اشتغال دوهزار و 218 نفر فراهم شده است.

وی موضوع طرحهای اشتغال را کشاورزی، دامپروری، خدمات و صنایع دستی عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی انجام گرفته در آینده زمینه اشتغال برای تمام مددجویان مستعد اشتغال فراهم خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه این نهاد هیچ گونه محدودیت اعتباری برای اجرای طرحهای متقاضیان ندارد، گفت: هم اکنون چهار هزار و 97 خانوار در قالب طرح شهید رجائی و طرح عادی از خدمات کمیته امداد منطقه دو بجنورد استفاده می کنند.



ظفری راد با اعلام اینکه طرحهای کشاورزی و دامپروری با توجه به اقلیم شهرستان در رتبه های اول و دوم ایجاد اشتغال قرار دارند گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی در طی سال برای مجریان طرحهای اشتغال، به کارگیری نیروهای جوان و قادر بکار در خانواده ها، هماهنگی با ادارات مرتبط برای حمایت از طرحها و استفاده از راهنمایی و ارشاد کارشناسان متخصص و با تجربه در بازدید و نظارت بر طرحها، از جمله برنامه های پیش بینی شده این نهاد برای موفقیت و پیشرفت طرحهای اشتغال مددجویان است.

