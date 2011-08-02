هشدار نسبت به کاهش صادرات در کردستان/ لزوم توسعه فضای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر محمد سعید نقشی زادیان در نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج با استاندار و سایر مدیران ادارات مرتبط اظهار داشت: متاسفانه آمارهای رسمی از صادرات استان کردستان روند امیدبخشی را بازتاب نمی دهند و بر اساس مقایسه صورت گرفته بین آمار صادرات کالا در کردستان در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش 35 درصدی هستیم.



وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: یکی از نیازهای اصلی کردستان در شرایط کنونی بررسی دلایل اصلی کاهش صادرات کالا در سه ماه اول سال جاری است و در این راستا اتاق بازرگانی سنندج آمادگی لازم برای مشارکت فعالانه در این حوزه را دارد.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کردستان از بی توجهی به اظهار نگرانی اتاق بازرگانی در خصوص روند کاهشی صادرات از کردستان گلایه کرد و گفت: ما مراتب نگرانی تجار و بازرگانان استان را برای چاره اندیشی به مسئولان استان ارائه کرده ایم و انتظار می رود که این نگرانی ها مورد توجه جدی تری قرار گرفته و برای ساماندهی این وضعیت چاره اندیشی شود.



نقشی زادیان با اشاره به لزوم توجه بیشتر در راستای ساماندهی و مقابله با این وضعیت در استان کردستان یادآور شد: تمام اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج آماده هر نوع همکاری در جلوگیری از کاهش نرخ صادرات استان هستیم و علاقه مندیم از اراده و کوشش سترگ دولت هم اطمینان پیدا کنیم که فارغ از شعار و با نقشه راه اجرایی مناسب روزهای خوب صادرات از مرزها و گمرکات کردستان را در بازارهای هدف به نظاره بنشینیم.



درخواست تخفیف عوارض گمرکی برای واردات از مرزهای کردستان



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج با اشاره به ضرورت یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از رکود بازار یادآور شد: در بهار سال 90 که نخستین نشانه های از دست رفتن بازارهای هدف نمایان شد و تجارت خارجی استان کم رونق شد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج با درک ضرورت یافتن جایگزینی برای جلوگیری از کسادی کسب و کار استان پیشنهاد معافیت و کاهش حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای ورود کالاهای وارداتی از گمرکات رسمی باشماق و بازارچه سیرانبند و سیف سقز به هیئت دولت ارائه داد ولی تاکنون اقدامی در این جهت صورت نگرفته است.



وی با اشاره به پیامدهای مثبت این طرح بر ورود قانونمند کالا به کردستان و رونق فضای کسب و کار گفت: پیشنهاد معافیت و کاهش حقوق ورودی و عوارض گمرکی به میزان 30 درصد در گمرکات رسمی و بازارچه های سیرانبند بانه و گمرک سیف سقز را دوباره ارائه خواهیم کرد و با توجه به نظر مساعد فعالان اقتصادی و تجاری انتظار می رود که با پیگیری های مسئولان استان شاهد رفع این مشکل باشیم.



انتقاد از اجرا نشدن طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری در مناطق غرب و شرق کشور



نقشی زادیان همچنین از بی توجهی به اجرای طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور انتقاد کرد و یادآور شد: تصویب نامه هیئت دولت موضوع طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور فرصتی طلایی و امتیازات ویژه ای برای بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی کردستان است که باید پیگیری این مهم مورد توجه جدی تری قرار گیرد.



وی یادآور شد: در حال حاضر فرصت بسیار خوبی برای اجرایی کردن این مهم در کردستان فراهم شده است و انتظار می رود که با جدیت مسئولان استانی و کشوری شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم تا با استفاده از دستاوردهای آن بتوان اقدامات اساسی را برای توسعه کردستان اجرایی کرد.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم همکاری و مشارکت شبکه بانکی استان کردستان افزود: باید بانک ها را متقاعد کرد که از سرمایه گریزی و سرریز تسهیلات و منابع به بخش دلالی پرهیز کنند و تسهیلات خود را به افراد واجد شرایط ارائه کنند.



کمک به تهیه آمار واحدهای دارای تسهیلات معوق



نقشی زادیان با اشاره به واگذاری تهیه لیست واحدهای دارای تسهیلات معوق به اتاق های بازرگانی در سراسر کشور برای ارسال آمار واحدهای بدهکار به بانک مرکزی از استاندار کردستان خواست دستور دهد تمام دستگاه های حاکمیتی در تهیه آمار واحدهای دارای تسهیلات معوق اتاق بازرگانی را یاری دهند.



ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی با اقلیم کردستان



وی با اشاره به ضرورت تقویت راه های همکاری با اقلیم کردستان برای جلوگیری از کاهش صادرات گفت: در این سالها کردستان بیشتر از استانهای دیگر وارد تعامل اقتصادی و سیاسی با اقلیم کردستان شد ولی میزان صادرات و حتی اخباری که از امور اقتصادی دیگر استان ها منتشر می شود نشان می دهد که در همراه کردن مسئولان استان های هم مرز با استان خود از ما موفق تر بودند اند ما باید تدبیر و خلاقیت هم بیشتری را در این حوزه به کار ببندیم.



نقشی زادیان اظهار داشت: باید در راه تقویت زمینه های همکاری با استان های هم مرز با کردستان عراق تلاش جدی تری بکار گیریم و توافق نامه های پیشین را بازخوانی و آسیب شناسی کرده و در اجرای وعده های پیشین اعتماد سازی کنیم و وعده هایمان را در توافق نامه های قبلی اجرایی کنیم که زمینه های تقویت و گسترش همکاری های اقتصادی استان با بازار هدف در اقلیم کردستان عراق بازسازی شود.



تلاش برای حذف ویزای سفر تجار اقلیم کردستان و ساماندهی مرزها از دیگر خواسته های رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج بود که برای جلوگیری از کاهش صادرات به کردستان از سوی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج به استاندار و سایر مسئولان استانی ارائه شد.



پیشنهاد تاسیس بانک استانی



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج در ادامه به مسئولان استان پیشنهاد داد که از تاسیس یک بانک استانی برای امور توسعه ای کردستان حمایت کنند.



نقشی زادیان گفت: تاسیس و راه اندازی بانک استانی که بتواند مقتضیات استان را درک و خود را در هزار توی بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری پنهان نکند و علاوه بر این هم دارای استقلال و اختیار در تصمیم گیری در اخذ سپرده، اعطای تسهیلات و انجام خدمات بانکی در استان باشد یک نیاز لازم و ضروری است.