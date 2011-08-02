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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۳

هشدار نسبت به قطعی برق در پی افزایش گرمای هوا در تبریز

هشدار نسبت به قطعی برق در پی افزایش گرمای هوا در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: در پی افزایش بی سابقه گرما و مصرف چشمگیر برق در روزهای اخیر، شرکت توزیع نیروی برق تبریز از خطر قطع برق در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق تبریز با انتشار اطلاعیه ای با توجه به گرمای شدید هوا و بالا رفتن مصرف برق خواستار مشارکت گسترده مشترکان در اعمال مدیریت مصرف به منظور اقدامات پیشگیرانه در جهت پایداری شبکه شد.

بر همین اساس شرکت توزیع نیروی برق تبریز یادآور شد: روزها از ساعت 13 تا 17 و شب ها از ساعت 19 تا 23 شاهد اوج مصرف برق هستیم که نیازمند همکاری مستمر مردم و سازمان ها در رعایت الگوی مصرف برق جهت تامین برق پایدار برای مشترکین هستیم .

این شرکت همچنین از شهروندان درخواست کرده با جمع آوری لامپ های رشته ای از سیستم روشنایی و جایگزینی با لامپ های کم مصرف و LED سهم عمده ای در کاهش بار مصرفی داشته باشند .

استفاده از کولرهای دارای علامت استاندارد و بر چسب انرژی، انتخاب نوع کولر با توجه به مناطق آب و هوایی، خاموش کردن کولر در هنگام ترک منزل، عدم استفاده از دور تند کولر در زمان پیک مصرف برق،‌بستن کامل در و پنجره به هنگام استفاده از کولر، از جمله نکات ضروری است که باید شهروندان تبریزی به آن توجه کنند.

 شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن تاکید بر عدم  استفاده از لوازم برقی غیر استاندارد پر مصرف، از عموم شهروندان، سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی خواسته در جهت پایداری شبکه و تامین مستمر برق با صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی برق این شرکت را یاری کنند.

کد مطلب 1373432

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