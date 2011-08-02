130 موسسه قرآنی مردمی در خوزستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن بلک دوشنبه شب در مراسم دیدار چهره های قرآنی استان با نماینده ولی فقیه در خوزستان با تاکید بر توسعه موسسه های قرآنی مردمی در سطح استان خوزستان، اظهار داشت: حدود 130 مؤسسه قرآنی مردمی در سازمان تبلیغات اسلامی ثبت شده اند که در ادامه این تعداد به 200 مرکز خواهد رسید. این مراکز که از دل جامعه شکل گرفته اند می توانند فعالیت های قرآنی به خصوص در ماه رمضان را تعمیق ببخشند.



بلک با بیان اینکه تمامی فعالیتهای این موسسه ها به صورت مردمی دائر است، عنوان کرد: در این موسسه ها حدود 35 هزار نفر در حال حاضر مشغول دریافت آموزه های قرآنی هستند.



وی با اشاره به توسعه وگسترش فعالیتهای قرآنی در روستاهای استان، تصریح کرد: تا به حال حدود 40 خانه قرآنی روستایی در سطح استان برقرار شده اند.



وی در ادامه به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان به شورای قرآنی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیشنهاد قرار است تعداد 40 خانه قرآنی روستایی به یک صد خانه قرآنی گسترش یابد.



حجت الاسلام بلک حضور جوانان و نوجوانان در فعالیتهای قرآنی از جمله قرائت قرآن، حفظ، ترتیل و همچنین شرکت در گروه های تواشیح را از برکات پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: حضور جوانان و نوجوانان خوزستانی در فعالیتهای قرآنی سطح کشور و بین المللی افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران است.



مشاور امور فرهنگی استاندار خوزستان همچنین به توجه ویژه دولت پیرامون فعالیتهای قرآنی اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه های دولت، نیم درصد از اعتبارات اداره ها، نهادها و ارگانها به امر آموزش و ترویج قرآن اختصاص پیدا می کند.