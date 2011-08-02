آغاز عرضه گوشت گرم گوسفندی 13200 تومانی و مرغ 3100 تومانی

هدایت حاتمی در گفتگو با مهر از انجام هماهنگی با اتحادیه‌های گوشت گوسفندی و گاوی برای عرضه گسترده گوشت گرم گوسفندی به قیمت 13200 تومان و گوشت گاوی گرم 8900 تومان خبرداد و گفت: توزیع گسترده گوشت گرم قرمز از امروز آغاز می‌شود.

معاون سازمان بازرگانی استان تهران افزود: بر این اساس، تلاش شده است تا عرضه گوشت بدون هیچگونه کمبودی صورت گیرد و به میزان کافی در اختیار مردم برای تامین مایحتاجشان در ماه مبارک رمضان قرار گیرد.

وی همچنین از عرضه مرغ گرم 3100 تومانی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا(ضیافت) خبرداد و گفت: بر این اساس، مردم هر تعداد مرغی که بخواهند بدون محدودیت در اختیار آنها قرار می‌گیرد و روزانه توزیع گسترده‌ای نیز در سطح نمایشگاهها برای تامین مایحتاج مردم صورت می‌گیرد.

حاتمی گفت: توزیع گوشت و مرغ تا روز آخر نمایشگاهها ادامه می‌یابد و مردم هم در سطح بازار با قیمت‌های مناسب می‌توانند مایحتاج خود را تامین کنند، این در حالی است که بازرسان نیز بازار را به لحاظ قیمت و کیفیت کالاها تحت نظر دارند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.