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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

حاتمی به مهر خبر داد:

آغاز عرضه گوشت گرم گوسفندی 13200 تومانی و مرغ 3100 تومانی

آغاز عرضه گوشت گرم گوسفندی 13200 تومانی و مرغ 3100 تومانی

معاون سازمان بازرگانی استان تهران از آغاز عرضه گسترده گوشت گرم گوسفندی با قیمت 13200 تومان در سطح بازار از امروز سه شنبه اول ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: گوشت گرم گاوی هم کیلویی 8900 تومان عرضه می‌شود.

هدایت حاتمی در گفتگو با مهر از انجام هماهنگی با اتحادیه‌های گوشت گوسفندی و گاوی برای عرضه گسترده گوشت گرم گوسفندی به قیمت 13200 تومان و گوشت گاوی گرم 8900 تومان خبرداد و گفت: توزیع گسترده گوشت گرم قرمز از امروز آغاز می‌شود. 

معاون سازمان بازرگانی استان تهران افزود: بر این اساس، تلاش شده است تا عرضه گوشت بدون هیچگونه کمبودی صورت گیرد و به میزان کافی در اختیار مردم برای تامین مایحتاجشان در ماه مبارک رمضان قرار گیرد.

وی همچنین از عرضه مرغ گرم 3100 تومانی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا(ضیافت) خبرداد و گفت: بر این اساس، مردم هر تعداد مرغی که بخواهند بدون محدودیت در اختیار آنها قرار می‌گیرد و روزانه توزیع گسترده‌ای نیز در سطح نمایشگاهها برای تامین مایحتاج مردم صورت می‌گیرد.

حاتمی گفت: توزیع گوشت و مرغ تا روز آخر نمایشگاهها ادامه می‌یابد و مردم هم در سطح بازار با قیمت‌های مناسب می‌توانند مایحتاج خود را تامین کنند، این در حالی است که بازرسان نیز بازار را به لحاظ قیمت و کیفیت کالاها تحت نظر دارند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

کد مطلب 1373451

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