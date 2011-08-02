افتتاح اولین سینما آرزوی دیرینه مردم رباط کریم را محقق کرد

حجت الاسلام حسینعلی محمدی نژاد در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: شهرستان رباط کریم یک منطقه پویا و جوان است که سالیان سال داشتن یک سالن سینما برای مردم به ویژه جوانان یک آرزو بود که خوشبختانه امروز با دست پرتوان شهردار و اعضای شورای شهر تحقق یافت.

وی افزود: افتتاح این سینما می تواند زمینه ساز توسعه دیگر سالن های سینمایی و فرهنگی در منطقه باشد.

محمدی نژاد تصریح کرد: در حالی شاهد افتتاح این سالن با هزینه30 میلیارد ریالی از سوی شهرداری و شورای شهر بودیم که بسیاری از شهرداری ها در پرداخت حقوق پرسنل خود عاجز هستند.

نماینده ولی فقیه در رباط کریم ابراز کرد: شهرداری رباط کریم با حمایت شورای شهر دست به اقدام بسیار ارزنده ای زد و موجی از خوشحالی جوانان و مردم این شهرستان را فراهم ساخت و انتظار می رود استانداری تهران و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل این اقدام حمایت ویژه ای را از این مجموعه داشته باشند.

محمدی نژاد عنوان کرد: شهرداری ما به دلیل پاسخگویی به مطالبات فرهنگی مردم بدهکار است و انتظار داریم که مسئولان در این مسیر شهرداری را یاری کنند.

امام جمعه شهر رباط کریم اعلام کرد: شهرداری بعد از این سالن احداث فرهنگسرای قرآنی را در دستور کار خود قرار داده است و این حرکت بسیار ارزشمند و ماندگاری در این شهرستان خواهد بود.

وی در پایان از احداث آرامستان و دیگر پروژه هایی که توسط شهرداری و شورای شهر مورد بهره برداری قرار گرفت به نیکی یاد کرد.