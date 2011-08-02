حزب التحریر: نظام اردن نظام سرکوب است/ جزئیات قانون عفو ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب التحریر اردن شب گذشته در بیانیه ای نظام حاکم در این کشور را نظام سرکوب و قلع و قمع که کشور و شهروندان آن را نابود می کند توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه عفو ویژه شامل زندانیان حزب التحریر نمی شود. ما تنها از خدا انتظار عفو داریم نه از بنده آن و معتقدیم نظام سرکوب در اردن نیازمند عفو و بخشش است نظامی که عامل فساد است و با اسلام می جنگد و کشور را به عرصه ای برای تاخت و تاز مفسدان و غارتگران تبدیل کرده است.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: قانون عفو شامل مسائل سیاسی نمی شود چرا که 600 نفر از کسانی که مورد عفو قرار گرفتند مجددا به زندان بازگشته اند.

این بیانیه پس از آن صادر می شود که "ابراهیم العموش" 2 روز پیش از پایان کار کمیته ویژه تدوین شرایط مربوط به قانون عفو ویژه خبر داده بود.

از سوی دیگر خبرهایی به گوش می رسد که قانون عفو ویژه شامل زندانیان حزب التحریر و سلفی نمی شود. به موجب قانون عفو عمومی در ژوئن سال گذشته بیش از 5 هزار نفر از زندانیان اردنی با جرایم مختلف به استثنای زندانیان وابسته به گروه های اسلامی از زندان آزاد شدند.

مسئولان اردن حزب التحریر را یک حزب غیرقانونی می دانند و افراد وابسته به آن را به اتهام توزیع بیانیه های این حزب در دادگاه های امنیتی مجازات می کنند. این در حالی است که فعالیت های حزب التحریر تنها فعالیت های فکری است و این حزب به تغییر از طریق خشونت اعتقادی ندارد.