مشمولان مرحله پنجم مالیات بر ارزش افزوده/ گردش مالی بالای 100 میلیون تومان

علی عسکری در گفتگو با مهر درباره آغاز پنجمین مرحله از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مهرماه امسال گفت: سازمان امور مالیاتی کشور پیش از اجرای هر مرحله از مالیات برارزش افزوده، فراخوان آن را اعلام می کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مشمولان مرحله پنجم اجرای مالیات بر ارزش افزوده مشخص هستند، تصریح کرد: براساس اطلاعیه ای که سازمان مالیاتی صادر خواهد کرد، مشمولان این مرحله مشخص و اعلام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه فراخوان مرحله پنجم از اجرای مالیات بر ارزش افزوده پیش از این اعلام شده است، تصریح کرد: کلیه اشخاص حقوقی که دارای درآمد فروش بیش از 100 میلیون تومان در سال هستند و گردش مالی دارند و در دوره های قبلی هم مشمول نشدند، در این مرحله مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که برای افرادی که فرار مالیاتی دارند چه مکانیزمهای اجرایی اعمال می کنید که نسبت به پرداخت مالیات تشویق شوند، عنوان کرد: اصلاح فرآیندها و بهبود سیستمها در این زمینه اجرایی می شود و به جز این دو مورد کار دیگری را نمی توانیم انجام دهیم.