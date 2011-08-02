به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه واقعا نمی دانیم شهر چگونه اداره می شود، گفت: قول های زیادی در خصوص اجرایی شدن طرح تفصیلی داده می شود اما اجرایی شدن این طرح به عقب می افتد. ما برای اداره شهر استراتژی نداریم تکلیفمان برای تصمیم گیری در خصوص پلاک ها مشخص نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده 5 ایراداتی بر این طرح گرفته اما تاخیر در رفع این ایرادات قابل پذیرش نیست زیرا به کل طرح ضربه می خورد و من بعید می دانم کمیسیون ماده 5 چنین ریسکی را بپذیرد.

شکیب با بیان اینکه شهردار تهران در گزارشی که در حضور مقام معظم رهبری داد اعلام کرد طرح تفصیلی یکم فروردین ماه سال 90 اجرایی می شود، گفت: چندین ماه از این زمان گذشته و شهرداری همچنان بی برنامه ساخت و ساز شهر را اداره می کند که به موازات این حرکت کارهای عمرانی در شهر نیز جریان دارد. خیابان تعریض می کنیم، بزرگراه دوطبقه می شود، یکباره در یک منطقه مسکونی مجوز تجاری صادر می شود این در حالی است که شهروندان تقاضا دارند تکلیف آنها زودتر مشخص شود.

وی تاکید کرد: این جای تذکر جدی دارد و به اعتقاد من شهرداری به بهانه های مختلف این سند فرادستی و مهم شهری را به تاخیر می اندازد.

چمران نیز در این رابطه گفت: به طور کتبی به شهرداری تذکر داده می شود و در صحبتی که با دکتر معصومی معاون شهرسازی شهرداری داشتم هنوز این طرح به کمیسیون ماده 5 آورده نشده است و قرار است این هفته به این کمیسیون ارائه شود.

وی ادامه داد: تلاش می شود در کمیسیون ماده 5 به سرعت موارد مورد انتقاد حل شود.