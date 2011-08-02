بالاگرفتن اختلافات در انگلیس به خاطر لیبی/ ناتو به صلح فکر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در مطلبی به اختلافات موجود میان مقامات انگلیسی درباره جنگ لیبی پرداخت و نوشت: "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس ضمن انتقاد از اظهارات "لیام فاکس" وزیر دفاع این کشور در این باره که امکان پیروزی در جنگ لیبی با حمایت ناتو از مخالفین رژیم معمر قذافی وجود ندارد، گفت: جنگ لیبی تا زمان لزوم ادامه می یابد و هیچ جدول زمانبندی مشخص برای این جنگ وجود ندارد.

هیگ تاکید کرد: جنگ لیبی یک بازی رایانه ای نیست که شما خسته می شوید و بازی را به فرد دیگری واگذار می کنید. هیچ کس نباید در اراده ما شک کند و باید با اتحاد کامل در این جنگ پیروز شویم.

آنتی وار در ادامه این مطلب نوشت: مشکل کنونی این است که اعضای ناتو به خصوص انگلیس ایده انجام مذاکرات صلح را رد می کنند و همواره از ادامه جنگ سخن می گویند و بر این باورند که این جنگ سالها می تواند به طول بیانجامد.