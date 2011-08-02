کشف 45 هزار قلم لوازم آرایشی غیرمجاز در کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر صفایی با اعلام این خبر افزود: ماموران فرماندهی انتظامی کاشان در بازرسی از یک شرکت کارگاهی بیش از 45 هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و توزیع وسایل و لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق در یک شرکت کارگاهی، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع، با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این کارگاه تعداد 45 هزار و 584 قلم لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق و غیر مجاز را کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: در این رابطه متصدی این کارگاه به نام محمدرضا ـ خ به اتهام نگهداری و توزیع کالای غیرمجاز و قاچاق دستگیر شد.

صفایی با بیان اینکه کارگاه مذکور پس از طی مراحل قانونی پلمپ شده است، تاکید کرد: متهم به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.