21 کشته در درگیری هواداران نامزدهای انتخاباتی در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مطبوعات اندونزی ، درگیری هواداران این دو نامزد انتخاباتی که بوسیله تیرکمان و چاقو و کلوخ انجام شد، روز یکشنبه ۱۷ کشته بر جای گذاشت که روز دوشنبه در سانحه ای دیگر با شلیک نیروهای مسلح به یک مینی بوس آمار تلفات به ۲۱ نفر افزایش یافت.

استان پاپوا که چهار ماه دیگر در ماه نوامبر قرار است اولین انتخابات محلی خود را برگزار کند در دو روز گذشته در پی اقدام مسئولان انتخاباتی مبنی بر رد یکی از نامزدهای انتخاباتی شاهد درگیری خونین میان دو گروه از هواداران بود که نهایتا با دخالت پلیس و اعمال نیروهای امنیتی در این استان در حال حاضر فضا در این محل به آرامش نسبی دست یافته است.

استان پاپوا بزرگترین و درعین حال فقیرترین استان اندونزی محسوب می شود که دارای بزرگترین منابع طلا و مس در این کشور است.



