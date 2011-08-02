کیفیت نان در ماه رمضان افزایش می یابد/ ساعت کار نانواییهای استان تهران

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان، ستاد تنظیم و نظارت بر قیمت و کیفیت نان در استان تهران تشکیل جلسه داده و بر این اساس نانوایی ها موظف شده اند تا کیفیت نان خود را نسبت به قبل افزایش دهند.

وی گفت: با ابلاغیه ای که به اتحادیه نانوایان اعلام شده مقرر شده ساعت پخت نان در ماه مبارک رمضان از ساعت 17 الی 21 باشد؛ اما فعلا برنامه ای برای پخت نان در سحر اعلام نشده است.

این مسئول ادامه داد: برنامه پخت نان برای شیفتهای ظهر در ایام ماه رمضان نیز مشخص شده است که از طریق اتحادیه به نانوایی ها اعلام می شود.

وی عنوان کرد: هیچگونه افزایش قیمتی در صنف نانوایی ها وجود نخواهد داشت و فقط کیفیت نان رو به بهبود است.

ترکی به واریز یارانه های نقدی در مردادماه اشاره کرد و افزود: زمان واریز یارانه های نقدی مشخص نشده است و پس از نتیجه گیری به زودی اعلام خواهد شد.

13 نمایشگاه در تهران و 9 نمایشگاه در شهرستانها فعالیت دارند

وی گفت: در ماه مبارک رمضان امسال13 نمایشگاه شبانه روزی در تهران و 9 نمایشگاه شبانه روزی در شهرستانهای استان تهران فعالیت دارند.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران با بیان اینکه امسال شهروندان دسترسی بهتری به نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا خواهند داشت، اضافه کرد: تمامی فروشگاه های زنجیره ای که با صنوف فعالیت دارند 5 تا 20 درصد تخفیف برای اجناس و اقلام عرضه شده خود در نظر گرفته اند و تخفیف آنها با نصب بنرهایی همراه است.