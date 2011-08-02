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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

تصاویری از گرانترین تصادف تاریخ/ برخورد بنتلی با بنز، فراری و پورشه!

تصاویری از گرانترین تصادف تاریخ/ برخورد بنتلی با بنز، فراری و پورشه!

در این تصادف عجیب خودروی بنتلی یک زن جوان به چهار خودروی دیگر شامل مرسدس بنز، فراری، استون مارتین و پورشه برخورد کرد که همگی از گرانترین خودروهای جهان محسوب می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانباء، اخیرا تصادفی در شهر مونت کارلو آمریکا رخ داد که بنابر اعلام کارشناسان جهان خودرو، گرانترین تصادف تاریخ محسوب شده البته نکته جالب اینکه راننده خاطی در این تصادف یک زن بوده است!


پنج خودروی گران قیمت در صحنه تصادف

این زن جوان که سوار بر خودروی 250 هزار پوندی بنتلی (آزور) خود بود ناگهان به چهار خودروی دیگر برخورد کرد. خودروی وی در این تصادف به یک مرسدس بنز اس کلاس 75 هزار پوندی، یک دستگاه فراری مشکی مدل 430 به ارزش 143 هزار پوند، یک دستگاه استون مارتین مدل رپید به ارزش 150 هزار پوند و یک دستگاه پورشه 911 به ارزش 80 هزار پوند برخورد کرده بود که در مجموع قیمت آنها به 700 هزار پوند (قریب به یک میلیون دلار) خواهد رسید.


برخورد بنتلی به مرسدس بنز

این تصادف در برابر دیدگان شهروندان مونت کارلو رخ داد و آنان شگفت زده از برخورد این همه خودروی گران به هم بودند. راننده زن خودروی بنتلی که مقصر تصادف بود به همراه دو تن از دوستانش در خودرو حضور داشت که به علت برخورد به خودروها از دو طرف امکان باز کردن دربها برای خروج را نیافتند. وی در این تصادف مجبور به پرداخت بیش از 40 هزار پوند (60 هزار دلار) خسارت شد. 

کد مطلب 1373496

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