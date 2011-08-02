غلامرضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اینکه در آغاز یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور شروع خوبی داشته باشیم، برای ما بسیار مهم است و دوست دارم که با شکست تراکتور سازی از آغاز فعالیت در صبای قم، حضور موفقی داشته باشم.



وی تصریح کرد: امیر قلعه نویی از تراکتور سازی تبریز تیم خوبی ساخته است و آنها با تکیه بر بازیکنان خارجی به دنبال موفقیت در لیگ امسال هستند اما به خوبی از آنها شناخت داریم و انشاءالله برای کسب بهترین نتیجه به میدان می رویم.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم با تاکید بر اینکه در این دیدار برای گلزنی مقابل تراکتور سازی تبریز تلاش زیادی خواهم کرد، ابراز داشت: در این دیدار مدافعان تیم صبای قم نیز باید عملکرد قابل قبولی داشته باشند و به خوبی حملات تیم حریف را کنترل کنند.



وی در ادامه گفت: تمام تلاش ما این خواهد بود که یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را با پیروزی آغاز کنیم اما صرف نظر از هر نتیجه ای که در این دیدار رقم می خورد، به زمان نیاز داریم تا در بازی های بعدی به هماهنگی کامل دست یافته و با قدرت برابر حریفان ظاهر شویم.



عنایتی در خصوص آمادگی خود بعد از حضور در جمع بازیکنان تیم فوتبال صبای قم به عنوان تنها سهمیه لیگ برتری، بیان داشت: شرایطی خوبی دارم و در این مسابقه در صورتی که با صلاحدید کادر فنی در ترکیب تیم صبای قم قرار بگیرم، با توجه به شناختی که از نوع تفکرات و اندیشه های امیر قلعه نویی در مدت زمان حضورم در سپاهان و استقلال در کنار این مربی دارم، می توانم برای صبا مثمر ثمر باشم.



وی افزود: مهمترین عاملی که می تواند به موفقیت تیم ما در این دیدار بیانجامد، این است که از نظر جسمانی وضعیت آماده‌ای داریم و در این دیدار بزرگ سعی می کنم یکی از مهره‌های تاثیر گذار صبای قم بوده و بازی قابل قبولی را برابر تراکتور سازی تبریز ارائه کنم.



وی همچنین به عملکرد بازیکنان برزیلی تیمش در دیدارهای تدارکاتی به خصوص مصاف برابر تیم استقلال تهران اشاره کرد و گفت: همه بازیکنان ما خصوصیات و قابلیت‌های بسیار خوبی دارند که در این دیدار تدارکاتی به خوبی نشان دادند و مطمئنم که در ادامه فصل قطعا به کمک تیم فوتبال صبای قم خواهند آمد، ضمن انیکه تمام اعضای ما در حال حاضر با تیم هماهنگ هستند.



تیم فوتبال صبای قم از ساعت 22 امشب در دیداری حساس از هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس که در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار خواهد شد، میهمان تیم مدعی تراکتور سازی تبریز است.