حجتالاسلام و المسلمین احمد زادهوش، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در در واکنش به ساخت سریال "معاویه و حسن و حسین" توسط کشور کویت به خبرنگار مهر گفت: شبکههایی امثال mbc و شبکههای وابسته به عربستان سعودی در گذشته هیچ ورود و اقبالی نسبت به ساخت فیلمهای مذهبی و شخصیتهای اسلامی نداشتند. عملکرد امروز آنها نیز انعکاس طبیعی آثاری است که جمهوری اسلامی ایران تولید کرده است.
وی با اشاره به سریال امام علی (ع) و فیلم حضرت یوسف اظهار کرد: پس از ساخت چنین آثاری بود که کشورهای عربی نیز به فکر مقابله به مثل افتادند. آنها خود را مدعی و متولی جهان اسلام میدانند اما کار شایستهای برای عرضه در ساحت هنر ندارند و به تازگی میخواهند مقابل فعالیتهای چشمگیر و تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران بایستند.
زادهوش با بیان این مطلب که پخش سریال "معاویه و حسن و حسین" از 10 شبکه ماهوارهای در ماه رمضان جنبه تبلیغاتی دارد، تصریح کرد: پشت این اثر هیچ کار پژوهشی، علمی و نظری به چشم نمیخورد و نمیتوان آن را اثری در مقام اعمال نظرات پیرامون پژوهشهای تاریخی به حساب آورد. بلکه که تنها جنبه تبلیغی، ترویجی و رسانهای دارد که تاثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.
اشراف مکه خواستار عدم پخش سریال از پادشاه عربستان شدهاند
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ادامه داد: حتی اشراف مکه با نوشتن نامهای به پادشاه عربستان جلوگیری از پخش این فیلم را تقاضا کردهاند و اعتراضات پراکندهای نیز در دیگر موارد به چشم میخورد. از همین رو جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی عاقلانه از ساخت این سریالها و توهین و تحریف تاریخ جلوگیری کند.
وی با تاکید بر این نکته که ما تنها از اخبار ساخت این سریال و اسامی سازندگانش مطلعیم و هنوز برای قضاوت زود است، یادآور شد: با این حال mbc شبکه خوشنام و خوش سابقه نیست و پشتیبانان آن نیز افرادی معلوم حال هستند؛ افرادی که امر میکنند در عربستان سعودی کتابهایی به دست زائران ایرانی داده شود که در تلاش برای حل اختلاف شیعه و سنی به واسطه آشتی دادن شخصیتهای تاریخی هستند و علمای شیعه را کاسه داغتر از آش معرفی میکنند. برای همین میتوان حدس زد این افراد در ساخت یک سریال چطور عمل خواهند کرد.
زادهوش با تصریح این مطلب که شاید نتوان از پخش این سریال جلوگیری کرد اما فرصتی برای انعکاس نقدهای اساسی با استفاده از ذخایر ارزشمند رسانهای به وجود آمده است، اظهار کرد: برای نخستین بار کشورهای عربی اسلامی و کشورهای افراطی وابسته به جریان وهابیت چهره شخصیتهای مظلوم تاریخی و معصوم اسلامی چون امام حسن مجتبی (ع) و سیدالشهدا (ع) را به تصویر کشیدهاند و فرصتی فراهم شده است تا در مقابل چشم بینندگان چند میلیونی به روشنگری این موضوع تاریخی بپردازیم و واقعیت را به اذهان جویای حقیقت برسانیم.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه گفت: بخشی از این اتفاقات ناشی از "مختارنامه" و تاثیر عمیق و جدی آن در جهان اسلام است و ما باید سعی کنیم زوایای پنهان تاریخ که وهابیت در تلاش برای اختفای آن است را روشن کرده و از این فرصت مهم حداکثر استفاده را ببریم.
عالمان سنی گفتند با پخش مختارنامه حمام خون راه میافتد
وی در پایان گفت: حتی شرایط به شکلی پیش رفت که عالمان اهل سنت به صورت هیئت بلندپایهای به ایران آمدند و خواستند این سریال در کشورهای عربی پخش نشود. حتی تهدید کردند در غیر این صورت ممکن است حمام خون راه بیفتد چرا که برخی از واقعیتهای تاریخی که توسط آنها تحریف شده بود و واقعیت زندگی چهرههای مقدس به واسطه "مختارنامه" علنی شد و ساخت سریال "معاویه و حسن و حسین" عکس العملی طبیعی به این امر است.
زادهوش با بیان این مطلب که پخش سریال "معاویه و حسن و حسین" از 10 شبکه ماهوارهای در ماه رمضان جنبه تبلیغاتی دارد، تصریح کرد: پشت این اثر هیچ کار پژوهشی، علمی و نظری به چشم نمیخورد و نمیتوان آن را اثری در مقام اعمال نظرات پیرامون پژوهشهای تاریخی به حساب آورد. بلکه که تنها جنبه تبلیغی، ترویجی و رسانهای دارد که تاثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.
اشراف مکه خواستار عدم پخش سریال از پادشاه عربستان شدهاند
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ادامه داد: حتی اشراف مکه با نوشتن نامهای به پادشاه عربستان جلوگیری از پخش این فیلم را تقاضا کردهاند و اعتراضات پراکندهای نیز در دیگر موارد به چشم میخورد. از همین رو جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی عاقلانه از ساخت این سریالها و توهین و تحریف تاریخ جلوگیری کند.
وی با تاکید بر این نکته که ما تنها از اخبار ساخت این سریال و اسامی سازندگانش مطلعیم و هنوز برای قضاوت زود است، یادآور شد: با این حال mbc شبکه خوشنام و خوش سابقه نیست و پشتیبانان آن نیز افرادی معلوم حال هستند؛ افرادی که امر میکنند در عربستان سعودی کتابهایی به دست زائران ایرانی داده شود که در تلاش برای حل اختلاف شیعه و سنی به واسطه آشتی دادن شخصیتهای تاریخی هستند و علمای شیعه را کاسه داغتر از آش معرفی میکنند. برای همین میتوان حدس زد این افراد در ساخت یک سریال چطور عمل خواهند کرد.
زادهوش با تصریح این مطلب که شاید نتوان از پخش این سریال جلوگیری کرد اما فرصتی برای انعکاس نقدهای اساسی با استفاده از ذخایر ارزشمند رسانهای به وجود آمده است، اظهار کرد: برای نخستین بار کشورهای عربی اسلامی و کشورهای افراطی وابسته به جریان وهابیت چهره شخصیتهای مظلوم تاریخی و معصوم اسلامی چون امام حسن مجتبی (ع) و سیدالشهدا (ع) را به تصویر کشیدهاند و فرصتی فراهم شده است تا در مقابل چشم بینندگان چند میلیونی به روشنگری این موضوع تاریخی بپردازیم و واقعیت را به اذهان جویای حقیقت برسانیم.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه گفت: بخشی از این اتفاقات ناشی از "مختارنامه" و تاثیر عمیق و جدی آن در جهان اسلام است و ما باید سعی کنیم زوایای پنهان تاریخ که وهابیت در تلاش برای اختفای آن است را روشن کرده و از این فرصت مهم حداکثر استفاده را ببریم.
عالمان سنی گفتند با پخش مختارنامه حمام خون راه میافتد
وی در پایان گفت: حتی شرایط به شکلی پیش رفت که عالمان اهل سنت به صورت هیئت بلندپایهای به ایران آمدند و خواستند این سریال در کشورهای عربی پخش نشود. حتی تهدید کردند در غیر این صورت ممکن است حمام خون راه بیفتد چرا که برخی از واقعیتهای تاریخی که توسط آنها تحریف شده بود و واقعیت زندگی چهرههای مقدس به واسطه "مختارنامه" علنی شد و ساخت سریال "معاویه و حسن و حسین" عکس العملی طبیعی به این امر است.
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