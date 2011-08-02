افراط گرایی ستون ثابت سیاست در آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "استفان کورنلیوس" نوشت: با وجود اینکه دموکراتها و جمهوریخواهان آمریکایی ظاهرا در مناقشات خود برای حل بحران بدهی های آمریکا به توافق رسیده اند اما مسائل آمریکا همچنان حل نشده باقی می ماند.

مناقشات سیلسی در بیست سال گذشته در آمریکا همواره شدیدتر شده و تنها یک هدف را دنبال می کند و آن هم نابودی رقیب است. ممکن است اوباما یک فرد مسالمت جو باشد اما آمریکا هیچ جایگاهی برای چنین فردی ندارد.

کورنلیوس در ادامه تصریح کرد: افراط گرایی یک ستون ثابت سیاسی در آمریکا از زمان تاسیس این کشور است. توافق در زندگی آمریکایی یک استثناء است و آمریکا یک کشور افراط گرا است.

ورود اوباما به کاخ سفید از نظر دموکراتها یک انقلاب محسوب می شد که البته محافظه کاران آمریکایی در جریان مناقشات بر سر بدهی های آمریکا یک جنبش ضد انقلابی را به راه انداختند.

وی افزود: مدل این مناقشات سیاسی در طول دهه های گذشته تنها کمی تغییر کرده است. آمریکا یک کشور چند قطبی است که نیروی حرکت و شایستگی حیات خود را از تنش هایی که در جامعه و بین احزاب مختلف رخ می دهد به دست می آورد.

در همه دوره های مهم سیاسی چنین تنش ها و کشمکش های شدیدی دیده شده است. از جمله اختلافات و تنش های بین گروههای بومی بخصوص در دوران وقوع جنبش های حقوق شهروندی، اختلافات بر سر مسائل اجتماعی، درگیریها برای صلح و جنگ از جمله در جنگ ویتنام.

زوددویچه در ادامه نوشت: البته در بیست سال گذشته صورت و شکل این مناقشات تغییر کرده است. این اختلافات روز به روز شخصی تر و ایدئولوژیک تر شده و اخیرا تنها یک هدف را دنبال می کند و آن هم نابودی طرف مقابل است. نابودی واژه ای نیست که ما به صورت تصادفی برای این شرایط انتخاب کرده ایم. سخنوری سلاح مهم در اختلافات و کشمکش های آمریکا است. این اختلافات معمولا با برخی ادعاهای توخالی و تهمت و دروغ شروع شده و ادامه پیدا می کند.

این روزنامه آلمانی در ادامه با اشاره به سخنان رکیک و تهمت هایی که در جریان مناقشات احزاب مخالف بر سر بحران بدهی ها در این کشور رد و بدل شد تاکید کرد : کسی که این گونه سخن می گوید نمی خواهد درک شود بلکه تنها به دنبال راهی برای تایید خود و دوستان هم مسلکش و شکست کامل رقیب و طرف مقابل است.

زوددویچه در ادامه نوشت: در همه جای آمریکا می توان چنین افراط گراهایی را پیدا کرد.آنها در همه جای این کشور از جمله در رسانه ها، کلیساها و اینترنت نفوذ و قدرت دارند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: این کشور در حسرت اصلاح چنین شرایطی یک فرد صلح طلب و دوستدار مسالمت یعنی اوباما را انتخاب کرد که البته سبک و روش او برای حل اختلافات به عنوان ضعف وی در رهبری تلقی و تفسیر شد.

کورنلیوس در ادامه نوشت: ممکن است ظاهرا مناقشات مالی آمریکا خاتمه یافته باشد اما اختلافات و مناقشات ابدی بر سر تقسیم کار بین دولت و شهروندان، مفهوم سیستم اجتماعی، قدرت حکومت و.. همچنان حل نشده باقی خواهد ماند. در سیستم آمریکا افراط گرایی تحسین شده و آشتی و توافق به فراموشی سپرده شده است و این یک سنت در آمریکا است.