استفاده اجباری از عینک آفتابی در مهدهای کودک و مدارس

دکتر پرویز زرین بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چنین برنامه هایی در کشورهای مشابه وضعیت کشور ما اجرا می شود که می توان به استرالیا اشاره داشت.

وی با طرح این موضوع که استفاده از عینک آفتابی در فرهنگ ما یک نوع خودنمایی تلقی می شود، افزود: باید استفاده از عینک آفتابی در جامعه جا بیافتد تا از این طریق بتوان به پیشگیری از عوارض بیماریهای چشمی کمک کرد.

زرین بخش با بیان اینکه استفاده از عینک آفتابی در مهدها و مدارس پیشنهاد مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران است، ادامه داد: این کار باید با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش صورت بگیرد تا مانع از سوءاستفاده برخی افراد شود.

وی با تاکید بر اینکه اغلب خانواده های ایرانی توانایی پرداخت هزینه 50 تا 100 هزار تومانی عینکهای آفتابی را ندارند، افزود: قطعا با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش و ایجاد یک تعاونی، می توان با قیمت کمتر از نیم دلار این عینکها را در اختیار کودکان قرار داد.

زرین بخش اظهارداشت: امیدواریم مسئولان مربوطه نسبت به پیشنهاد مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران حساسیت نشان بدهند. زیرا با فرهنگ سازی استفاده از عینک آفتابی در جامعه می توان از بروز تعداد زیاد بیماریهای چشمی پیشگیری کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران نسبت به عوارض زیانبار امواج فرابنفش خورشید برای کودکان هشدار داد و گفت: وضعیت سلولهای قرینه، عدسی و شبکیه چشم کودکان تاثیرپذیری شدیدتری نسبت به پرتوهای مضر آفتاب دارد و ضروری است کودکان از عینکهای آفتابی استفاده کنند که به اندازه کافی دور چشم آنان را پوشش دهد تا پرتوها از هیچ طرف وارد چشم آنان نشود.

وی افزود: رنگ عینک و تیرگی آن نیز می بایست، ضمن آنکه از عبور پرتوهای UV جلوگیری می کند، مانع دید کافی نشود. برای مثال عینکهای آفتابی آبی رنگ که پرتوهای فرابنفش را از خود عبور می دهند، به هیچ وجه توصیه نمی شوند.