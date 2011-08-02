سرانه فضای سبز در شهر فرون آباد پایین است

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سرانه پایین فضای سبز و وجود تنها یک بوستان ناقص در شهر فرون آباد، این شهر نیازمند ایجاد و گسترش بوستان و فضاهای سبز است.

وی گفت: شهرداری برای گسترش و احیای فضای سبز موجود، با راه اندازی معاونت خدمات شهری، اولین قدم را برای افزایش سرانه فضای سبز برداشته است.

این مسئول ادامه داد: در مدت کوتاهی که شهرداری شهر تازه تأسیس فرون آباد شروع به فعالیت کرده، فعالیت های چشمگیری از سوی این واحد صورت پذیرفته است.

وی بیان کرد: از جمله این فعالیتها، احداث گلخانه شهرداری فرون آباد برای تأمین درخت، نهال و گل و گیاه مورد نیاز شهرداری و شهروندان، ایجاد بوستان معراج در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع در خیابان معراج است.

بیش از دو هزار نهال در سطح شهر کاشته شد

علیان افزود: ایجاد باکس فضای سبز در خیابان باغ بهشت، کاشت بیش از دو هزار نهال در سطح شهر، کاشت بیش از 17 هزار گلدان گل در سطح شهر، کاشت چمن به متراژ یک هزار و 200 مترمربع از دیگر اقدامات واحد خدمات شهری شهرداری فرون آباد است.

وی یادآور شد: همچنین اجرای فضای سبز حاشیه بلوار شهدا، آماده سازی فضای سبز بلوار شهید اصغری، آماده سازی فضای سبز بوستان ولایت در خیابان ابوذر و تجهیز بوستان شهدا از دیگر فعالیت هایی است که برای گسترش سرانه فضای سبز صورت گرفته است.

شهردار فرون آباد اضافه کرد: فعالیت های ذکر شده در سه ماهه نخست سال از سوی واحد خدمات شهری انجام شده و گامی مثبت برای بهبود فضای سبزی شهری است.

اساس کار شهرداری فرون آباد قانون و قانون مداری است

وی یادآور شد: اساس کار شهرداری فرون آباد بر مبنای قانون و قانون مداری است و برای تحقق این امر سعی شده تا با مجموعه فرمانداری شهرستان پاکدشت و دیگر ادارات و نهادها، تعامل کامل برقرار شود.

علیان افزود: با تلاش و همکاری مجموعه شهرداری و شورای اسلامی و عنایت مردم این شهر، تاکنون اقدامات بسیار خوبی در سطح شهر انجام شده است.

وی به بازدید فرماندار شهرستان پاکدشت از شهرداری فرون آباد اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که قربانعلی مقبلی و هیئت همراه به شهرداری و شورای اسلامی این شهر داشت، وی از فعالیت های صورت گرفته در مدت کوتاه تأسیس این شهرداری ابراز رضایت کرد.

این مدیر شهری ادامه داد: از خواسته های فرماندار برنامه ریزی اصولی برای یک شهر قانونمند است که مطابق خواسته های مردم باشد و خوشبختانه مجموعه شهرداری نیز همین رویه را دارد و طی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بنیان، اساس و هدف کار در شهر باید اصولی و منطقی باشد که خواسته های به حق و منطقی مردم نیز حتماً در آن دخیل خواهد شد.

برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز به کسی ترحم نمی شود

علیان افزود: برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز به کسی کوچکترین ترحمی نمی شود و با عوامل آن برخورد قانوین می شود.

وی به مسائل شهری و عمرانی اشاره کرد و بیان داشت: زیبا سازی، توسعه فضای سبز، تجهیز خدمات شهری، عمران و حوادث غیر مترقبه با توجه به تأکیدات شخص فرماندار، سرلوحه کار این شهرداری است.

شهردار فرون آباد اضافه کرد: جابجایی صنایع آلاینده و جانمایی برای انتقال این صنوف از سطح شهر و تغییر کاربری این صنوف در دستور کار است.