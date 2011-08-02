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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

تامین امنیت عمره گذاران در مدینه توسط 112گشتی امنیتی

تامین امنیت عمره گذاران در مدینه توسط 112گشتی امنیتی

112 گشتی امنیتی در طول موسم عمره رمضان، امنیت عمره گزاران و زائران حرم شریف نبوی(ص) را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت دفاع شهری در منطقه مدینه منوره، 112 گشتی سلامت و چهار تیم واکنش سریع را در این شهر و صحنهای حرم مطهر پیامبر اسلام(ص)، بازارها، مراکز تجاری و میادین در خلال ماه مبارک رمضان مستقر می کند.
 
زهیر بن احمد سبیه مدیر سازمان دفاع شهری منطقه مدینه منوره گفت: این طرح شامل افزایش آمادگی ها و آماده شدن 45 مرکز ثابت و موسمی است، همچنین 5 مرکز موسمی از جمله سه مرکز در راههای خارج از مدینه و دو مرکز در داخل شهر پیامبر(ص) ایجاد شده است، همچنین 400 خودرو و تجهیزات پیشرفته برای حمایت از این مراکز در نظر گرفته شده است.
 
وی همچنین بر پایبندی این مرکز برای اجرای شروط و نیازمندیهای ایمنی و سلامت در تمام مکانها تاکید کرد.
کد مطلب 1373528

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