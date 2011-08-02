تبعات منفی اجرای نادرست هدفمندی در کشاورزی/ حسب ویژه برای خشکسالی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی وضعیت کشاورزان و دامداران در شرایط خشکسالی و اصلاح قیمت ها که با حضور خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس مطرح شد گفت: بحث خشکسالی در بسیاری از استانها به طور جدی مطرح است.

وی گفت: در استانی که به نظر می رسد خشکسالی نداریم به نوع دیگری با این پدیده مواجه هستیم. تلقی برخی این است اگر در جایی بارندگی باشد مشکل خشکسالی حل شده و در جایی بارندگی نباشد شاهد خشکسالی هستیم. در حالیکه پدیده خشکسالی به میزان بارش و راندمان آب کشور و نیاز کشور در قبال بارش بستگی دارد.

رجایی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلات کشور امروز این است که برداشت آب از حوزه های آبی کشور بیشتر از آن چیزی است که وارد این حوزه ها می شود. به طوریکه بیلان منفی ثبت شده در دشت های کشور بسیار زیاد است.

وی یادآور شد: در سال 87 یکباره تولید محصولات زراعی از 73 میلیون تن به 54 میلیون تن کاهش یافت. در سال 90 نیز پیش بینی این است که کاهش بارندگی به نسبت متوسط خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به کاهش بارندگی در سراسر کشور در سالهای اخیر گفت: باید برای خشکسالی کشور حساب ویژه باز کنیم. همانطور که قبلا گفته ام یک زلزله خاموش بالای 8 ریشتری در حال اتفاق افتادن است که اگر به داد کشاورزی در حوزه خشکسالی نرسیم مشکلات خواهیم داشت.

نماینده اراک و کمیجان در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرات منفی هدفمند کردن یارانه ها به دلیل نادرست اجرا کردن آن در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حالیکه اعتقاد داریم هدفمندی یارانه ها اصلاح ساختار اقتصادی کشور را به دنبال دارد اما به زیر ساخت های این بخش در حد قابل قبول توجه نشده و نتوانستیم شرایط را برای اجرای واقعی قانون هدفمندی یارانه ها فراهم کنیم. اگر در برنامه 5 ساله توسعه به زیر ساخت ها در بخش کشاورزی بپردازیم می توانیم شرایط مطلوب را فراهم کنیم.

وی با ابراز تاسف از عدم اجرای ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر پرداخت یارانه ها به تولید، صنعت و کشاورزی گفت: آنچه از یارانه ها در اختیار دامداران، گلخانه داران ، کشاورزان و تولید کنندگان بوده تسهیلاتی است که به صورت کوتاه مدت بود که به همه پرداخت نشده اگر می خواهیم یارانه ها در بخش کشاورزی به طور جدی پرداخت شود باید همانند پرداخت نقدی که به مردم پرداخت می شود یارانه ها به تولید و کشاورزی مستقیم داده شود.

وی گفت: شاید ارائه تسهیلات ارزان قیمت خوب باشد اما چون دامداران، تولید کنندگان و کشاورزان بدهکار هستند ارائه تسهیلات نیز برای آنها یک بدهی محسوب می شود.

رجایی گفت: در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیروی انسانی نیز در حوزه کشاورزی گرانقیمت است . گندم خریداری شده توسط دولت امسال 30 تومان افزایش قیمت داشته است. و هزینه حمل و نقل از مزرعه تا سیلو که قبلا به کشاورز پرداخت می شد دیگر پرداخت نمی شود و هزینه کشاورزی بیشتر شده است و این مغایر اصل هدفمندی یارانه هاست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: اگر قانون هدفمندی یارانه ها را به درستی اجرا نکنیم قطعا در این بخش به نتیجه خوبی نمی رسیم.