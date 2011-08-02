مرکز شهر اهواز در محاصره مخروبه ها/ بقایای جنگ یا بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، وجود خانه هایی که سالها همانند مخروبه های باستانی رها شده اند و هر آن ممکن است بر سر مغازه ای، رهگذری یا خودرویی آوار شوند باعث شده اهواز از داشتن یک مرکز خرید آبرومندانه رنج ببرد و متاسفانه در سالهای بعد از جنگ که به نوعی تبدیل شدن استان خوزستان از مرکز جنگ به کانون بازسازی بود تا به امروز نیز نگاه مدیران هیچگاه چنین ویرانه هایی را ندید.

ناگفته برای همه ساکنان اهواز پیداست که شهرستان اهواز سالهای سال است که درگیر کشمکشهای بی پایان در مدیریت شهری است و مدیران چند سال اخیر تنها برای بقا جنگیده اند و به انجام برخی کارهای ظاهری بسنده کرده اند تا کارهایی زیربنایی و حساب شده برای این شهر محروم.



انحلال شورای شهر سوم اهواز نیز یکی از این نمونه های بود که برای چند سال مدیریت شهری اهواز را تحت شعاع قرار داد و در این اختلافات باعث سرکار آمدن چهار شهردار و چندین و چند سرپرست در شهر اهواز شده که هیچ کدام از خود کارنامه ای قابل دفاع از خود به جای نگذاشتند.



در زمانی که اغلب شهرهای ایران می توانند ادعا کنند که در سالهای بعد از انقلاب یا حداقل بعد از جنگ وضعیت شهری آنها با رشد مواجه شده اما اهواز همچنان طی سالهای اخیر با مشکلات مختلفی در حوزه شهری دست و پنجه نرم می کند.



در این بین و در کنار بسیاری از مشکلات، وجود خانه های ویران شده و مخروبه و خالی از سکنه در مکانی که از آن به عنوان مرکز خرید کلانشهر اهواز یاد می شود و به خصوص در سه خیابان اصلی یعنی امام خمینی(ره)، طالقانی و سلمان فارسی چهره ای دلخراش و به دور از زیبایی به شهرستان اهواز بخشیده که شاید برای ساکنان اهواز که روزانه شاهد آن هستند صحنه هایی طبیعی به شمار برود ولی تعجب هر تازه واردی را به خود معطوف می کند.



در بررسیهای صورت گرفته وجود چنین مخروبه هایی در هیچیک از مراکز اصلی و خرید کلانشهرهای کشور به این شدت و با این تعداد مشاهده نمی شود و تنها در شهرهایی مثل مناطق جنگی و عملیاتی که آنها نیز سهم خوزستان است قابل مشاهده است.



این خانه ها که از آن به عنوان بافت فرسوده نیز یاد می شود برای بسیاری از مردم جای ابهام دارد که واقعا این مخروبه ها بافت فرسوده شهر اهواز هستند یا اینکه خرابه هایی از زمان جنگ که صاحبان از این منطقه رفته اند و بعد از رفتن به سایر شهرهای ایران دیگر دلیلی برای بازگشت ندارند و ملک و مغازه و خانه خود را به امان خدا رها کرده اند.



تعدادی از کسبه های مناطق اطراف این خانه ها یا مغازه عنوان می کنند که برخی از این املاک صاحب مشخصی ندارند و سالهای سال است کسی برای سرکشی به آنها نیامده و به عبارتی صاحب آنها مشخص نیست ضمن اینکه برخی املاک دیگر به علت اختلافات وراث نیز به امان خود رها شده اند.



عدنان حزباوی یکی از مغازه داران خیابان شریعتی حد فاصل امام خمینی(ره) و طالقانی می گوید: مغازه ای که بالای سر من خالی است باعث شده هر روز گرد و خاک آن از بالا وارد مغازه ام شود و پاکیزه کردن روزانه آن نیز راه حلی برای مشکلات مغازه ام نیست. ضمن اینکه حشرات گوناگونی نیز در مغازه خالی بالای سرم وجود دارد که به طور دائم وارد مغازه ام می شود.



وی افزود: متاسفانه برخی افراد معتاد نیز این مغازه را تبدیل به پاتوق کرده اند و به خصوص شبها وارد آن می شوند به گونه ای که چنین وضعیتی برای ما آزاد دهنده شده است.



عدنان تصریح کرد: در 22 سال گذشته که در این مغازه فعالیت می کنم تاکنون ندیده ام صاحبی برای این مغازه پیدا شود و قدیمیها تنها می گویند صاحب آن فوت کرده ولی فرزندانش در استان خوزستان حضور ندارند. اگر این مغازه بازسازی شود شاید مثل مغازه ام آبرومندانه شود و اینکه می گویند این مغازه بافت فرسوده است را قبول ندارم.



این مغازه دار می گوید: تاکنون من به همراه اهالی محل پیگیریهای فراوانی برای حل مشکل این مغازه مخروبه انجام داده ایم و نامه نگاری کرده ایم ولی نتیجه ای به دست نیامده است.



به نظر می رسد این مخروبه ها باید با یک مدیریت مناسب از سوی شهرداری اهواز و حتی فرمانداری این شهرستان و دادن اخطار جدی با پیشتوانه مستحکم قانونی برای برخوردهای اساسی قابل حل باشد زیرا این مخروبه ها قابل بازسازی و حتی تخریب هستند.



اگر این مخروبه ها را بافت فرسوده به حساب آوریم، طبق آمارهای ارائه شده از 50 هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور پنج هزار و 400 هکتار آن در خوزستان است.



معاون عمرانی استاندار خوزستان در این خصوص می گوید: 10 درصد از مساحت شهرهای استان به صورت بافت فرسوده بررسی و محسوب شده که هزار و 300 هکتار آن در شهر اهواز است.



خیرالله خادمی افزود: برای نوسازی بافتهای فرسوده قرار بود شش میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به استان ما داده شود اما به علت کسری فقط حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان آن به ما پرداخت شد.



خادمی با اشاره به اینکه هنوز اعتبار امسال مشخص نشده، افزود: البته پیگیر آن هستیم که برای اختصاص اعتبار امسال، این مشکل مرتفع شود.



به هر حال انتظار برای اختصاص اعتبار که همواره یکی از این معضلات اجرای طرح ها و پروژه ها در کشور به حساب می آید برای عمران و اصلاح منظر مرکز استان خوزستان در این خصوص چندان خوشایند نیست و باید با اقدامی ضرب العجلی و دادن اخطار به صاحبان این خانه های متروکه و رها شده، وضعیت مرکز خرید شهرستان اهواز به عنوان پیشانی شهر اصلاح و آبرومندانه شود.



...........................................