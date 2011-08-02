ساخت و ساز در حریم رودخانه های هرمزگان ممنوع شد

جعفر زیرراهی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به لزوم حفظ بستر و حریم رودخانه ها و ضرورت جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، هرگونه ساخت و ساز در حریم رودخانه های استان ممنوع است.

وی اظهار داشت: در صورت مشاهده نقض حریم رودخانه های استان با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی برای جلوگیری از خطرات احتمالی از ادامه ساخت و ساز جلوگیری می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان افزود: برابر قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، ایجاد هرگونه اعیانی و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه های استان ممنوع است.

زیرراهی اضافه کرد: در این خصوص طبق قانون در صورت تجاوز اشخاص به حریم و بستر رودخانه ها و مجاری آبی، با همکاری مقامات قضایی و انتظامی با متجاوزان برخورد قانونی می شود و نسبت به رفع موانع اقدام خواهد شد.