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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

حجت الاسلام حسین نژادیان:

فضای تمیزمسجد عامل جذب مردم است

فضای تمیزمسجد عامل جذب مردم است

بروجن - خبرگزاری مهر: امام جمعه بروجن گفت: فضای تمیز مسجد عامل مهم جذب مردم است.

حجت الاسلام غلامحسین حسین نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ما باید در بهداشت و نکوداشت مساجد تلاش کنیم.

وی با اشاره به سخن پیامبر(ص) مبنی بر"هر کس بتواند خاشاکی را از مسجد بردارد بهشت بر او واجب می شود"، تأکید کرد: نظافت مسجد در اسلام از جایگاه بزرگی برخوردار است.
 
حجت الاسلام حسین نژادیان تصریح کرد: بنا بر فرموده پیامبر(ص) مسجد باید پایگاه تمام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی باشد و همه ما باید در راستای رونق دادن به مساجد تلاش کنیم.
 
امام جمعه بروجن بیان داشت: با گشاده رویی با جوانان برخورد و زمینه حضور آنان را در طول سال در مسجد فراهم کنیم.
کد مطلب 1373556

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