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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

رحیمی تاکید کرد؛

شعار هر سال باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب مورد توجه قرار گیرد

شعار هر سال باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب مورد توجه قرار گیرد

معاون اول رئیس جمهور گفت: رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب که در قالب نامگذاری هر سال از سوی ایشان صورت می‌گیرد مختص یک سال نیست بلکه باید ادامه‌دار بوده و در تمامی ایام مورد توجه مردم و مسوولین قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی در جلسه «نشست شورای عالی راهبردی کارگروه هم اندیشی تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی» ضمن مرور مطالب مطرح شده در جلسه گذشته این شورا، مداومت و پیگیری شعار هر سال را تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب مورد تاکید قرار داد.

معاون اول رئیس جمهور لزوم تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری سازی علم و فناوری را از ضرورت‌های لازم برای رشد و شکوفایی کشور و تحقق جهاد اقتصادی برشمرد و افزود: دولت برای این منظور تلاش‌هایی انجام داده است اما این موضوع باید به شکل جدی تر مورد توجه قرار گیرد تا اهداف مورد نظر محقق شود.

رحیمی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت برای حمایت و تقویت بخش تولید تصریح کرد: برای پر کردن ظرفیت‌های تولید در کشور و رفع موانع، لازم است کارگروهی در این زمینه تشکیل شود تا امور مربوط به تولید در آن کارگروه به شکل ویژه پیگیری شود.

وی در ادامه خواستار تشکیل یک ستاد فرعی در شورای عالی راهبردی کارگروه هم اندیشی جهاد اقتصادی شد تا بتوان با انسجام بیشتری طرح‌ها و پیشنهادات مختلف را هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآورد.

در این جلسه که با محوریت الزامات جهاد اقتصادی برگزار شد موضوعات و مطالب مختلفی از سوی شماری از مسوولین، صاحبنظران، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی مطرح شد و راه‌های تحقق جهاد اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 1373562

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