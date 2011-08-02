اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر حکمتی کشتی گیر ملکانی تنها مدال آور آذربایجانشرقی در مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران بود.

در پایان مسابقه های کشتی فرنگی قهرمانی و انتخابی پیشکسوتان ایران، اکبر حکمتی کشتی گیر ملکانی تنها مدال آور آذربایجانشرقی در رقابتها شد.

این مسابقه ها در روزهای شنبه و یکشنبه در ورزشگاه شهید معتمدی تهران (کارگران) برگزار شد و در پایان، تیم های تهران، استان مرکزی و اصفهان به ترتیب با 236، 169 و 169امتیاز در مکان های اول تا سوم قرار گرفتند.

اکبر حکمتی کشتی گیر ملکانی در وزن 130 کیلوگرم گروه سنی پنجم به مدال طلا رسید.

اردوی تیم ماشین سازی تبریز در سرعین پایان یافت

اردوی آماده سازی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در سرعین پایان یافت.

تیم فوتبال این باشگاه که سومین اردوی آماده سازی خود را از 31 تیر در سرعین برگزار کرده بود تمرینات خوبی را پشت سر گذاشت و دو دیدار دوستانه نیز در اردبیل برگزار کرد.

تیم فوتبال ماشین سازی قبل از خاتمه بخشیدن به اردوی آماده سازی خوددر اردبیل توانست با نتیجه پر گل چهار بر صفر بر تیم ذرت کاران پارس آباد فائق آید.

در این دیدار کاوه زنگیان چهره پرفروغ ماشین سازی بود که موفق شد دو بار در امر گلزنی پیام آور شادی همبازیانش باشد.

وحید ناصری و بهنام قویدل نیز گل های دیگر ماشین سازی دبیری را در این پیکار بثمر رساندند.

اعضای تیم فوتبال ماشین سازی دبیری تبریز که روز گذشته سرعین را ترک کرده و به تبریز وارد شدند تا روز چهارشنبه به استراحت خواهند پرداخت و از این روز تمرینات خود را دوباره در تبریز از سرخواهند گرفت.

تیم آذربایجانشرقی به مقام سومی رقابتهای شنای رده سنی 15-16 سال کشور دست یافت

تیم آذربایجانشرقی با 2 مدال طلا ، یک نقره و یک برنز و با 440 امتیاز به مقام سومی رقابتهای شنای رده سنی 15-16 سال گروه دوم کشور دست یافت.

مسابقات شنای قهرمانی کشور در رده سنی 15-16 سال عصر روز گذشته با قهرمانی تیم خراسان رضوی در گروه A و قهرمانی تیم البرز در گروه B به پایان رسید و تیم آذربایجانشرقی به مقام سومی رسید.

در روز پایانی مسابقات شنای قهرمانی کشور در رده سنی 15-16 سال عصر روز گذشته شناگران در 5 ماده باقی مانده به رقابت پرداختند در 400 متر آزاد(گروه B ) پویا خادم با رکورد 5 دقیقه و 4 ثانیه و 65 صدم ثانیه از آذربایجان شرقی به مدال طلا رسید و در این رشته علی صالحی با رکورد 5 دقیقه و 7 ثانیه و 27 صدم ثانیه از البرز و علی قندی با رکورد 5 دقیقه و 10 ثانیه و 97 صدم ثانیه از مازندران دوم سوم شدند.

در رقابتهای 200 متر کرال پشت(گروه B ) سروش قندچی دیگر شناگر آذربایجانشرقی با رکورد 2 دقیقه و 34 ثانیه و 36 صدم ثانیه به مدال طلا رسید و نیما حاجی مهدی ارباب با رکورد 2 دقیقه و 36 ثانیه و 18 صدم ثانیه از قزوین و آرین سعادتی با رکورد 2 دقیقه و 42 ثانیه و 83 صدم ثانیه از البرز دوم سوم شدند.

در 50 متر پروانه(گروه B ) آیدین محمدی مقدم از آذربایجان شرقی با رکورد 28 ثانیه و 96 صدم ثانیه به مدال نقره رسید و در این رشته محمد حسین پور با رکورد 27 ثانیه و 54 صدم ثانیه از مازندران و مهرشاد باروتچی با رکورد 30 ثانیه و 35 صدم ثانیه از مازندران اول و سوم شدند.

در رشته 100×4 متر مختلط تیمی(گروه B ) نیز تیم شنای آذربایجانشرقی با رکورد 4 دقیقه و 56 ثانیه و 79 صدم ثانیه به مدال برنز تیمی رسید و تیم البرز با رکورد 4 دقیقه و 36 ثانیه و 55 صدم ثانیه و تیم مازندران با رکورد 4 دقیقه و 37 ثانیه و 23 صدم ثانیه طلا و نقره گرفتند.

در نتایج نهایی تیمی(گروه B ) تیم البرز با 568 امتیاز اول شد و مازندران با 475 امتیاز در جایگاه دومی و آذربایجان شرقی با 440 امتیاز سوم شد.

استعدادهای شیرجه تبریز شکوفا شدند

محمد رضا شکول مربی تبریزی تیم ملی شیرجه کشور گفت : برنامه مان گرفتن سهمیه المپیک است و برنامه مان گرفتن سهمیه المپیک است.

محمدرضا شکول مربی تیم ملی شیرجه با اعلام این خبر گفت: دو مرحله اردو را پشت سر گذاشتیم و در مرحله اول انتخاب درون اردویی انجام دادیم اما در مرحله دوم احتمال دادیم افراد شایسته ای هم خارج از اردو هستند.

شکول با اشاره به اینکه این نفرات در مرحله دوم با انگیزه بالایی در اردو حاضر شدند ادامه داد: امیرحسین رحیمیان خودش را ثابت کرد و او جزو بهترین ها شد و امیر حسین مدبری نیز در گروه سنی ( B ) بهتر از دیگران ظاهر شد.

مربی تیم ملی با ابراز این موضوع که این دو استعدادهایی هستند که در این مرحله از اردو شکوفا شدند افزود: برنامه های خوبی را داریم و به دنبال گرفتن سهمیه المپیک هستیم که امیدوارم محقق شود.

مسابقات بسکتبال با ویلچر جام رمضان تبریز از 12 مرداد آغاز میشود

مسابقات بسکتبال با ویلچر جام رمضان تبریز با حضور 32 ورزشکار در قالب 4 تیم از 12 مرداد در تبریز آغاز خواهد شد.

این رقابتها از ساعت 22 در مجموعه ورزش صدرا تبریز آغاز و در بازی نخست تیمهای جانبازان الف و تربیت بدنی بنیاد تبریز به مصاف هم می روند.

در بازی دوم رقابتها 15 مرداد ماه تیم افشاری با تربیت بدنی تبریز ، بازی سوم تیم جانبازان الف با تربیت بدنی تبریز روز 17 مرداد ماه و بازی چهارم 19 مرداد ماه تربیت بدنی بنیاد تبریز با افشاری رقابت خواهند کرد.

مسابقات بسکتبال با ویلچر جام رمضان تبریز به صورت رفت و برگشت برگزار و در دور برگشت از 26 مرداد ماه تیمها در هر روز 2 بازی انجام خواهند داد.

برنامه رقابتهای والیبال چهار نفره قهرمانی باشگاههای تبریز جام رمضان اعلام شد

از سوی هیئت والیبال شهرستان تبریز برنامه رقابتهای والیبال چهار نفره قهرمانی باشگاههای تبریز جام رمضان تبریز اعلام شد.

این رقابتها از 12 مرداد آغاز و بازیها به قرار زیر است:

چهارشنبه 12 مرداد ماه از ساعت 22 آی سودا با شبستر – بستنی الیدا با بازرگانی روستایی ساعت 23

جمعه 14 مرداد ماه از ساعت 22 حوزه 9 بسیج با کاسپین – آب منطقه ای با اختر بار از ساعت 23

شنبه 15 مرداد ماه از ساعت 22 آذر شهر با جهاد کشاورزی الف – پلی نار با جهاد کشاورزی ب از ساعت 23

یکشنبه 16 مرداد ماه از ساعت 22 بستنی ایلدا با آی سودا – کاسپین با بازرگانی روستایی از ساعت 23

دوشنبه 17 مرداد ماه از ساعت 22 جهاد کشاورزی الف با اختر بار – آب منطقه ای با جهاد کشاورزی ب از ساعت 23

چهارشنبه 19 از ساعت 22 آی سودا با حوزه 9 بسیج – پلی نار با آذرشهراز ساعت 23

پنجشنبه 20 مرداد ماه از ساعت 22بستنی ایلدا و کاسپین و آب منطقه ای با جهاد کشاورزی الف ساعت 23

جمعه 21 مرداد ماه از ساعت 22 جهاد کشاورزی ب با آذرشهر – پتروشیمی تبریز با حوزه 9 بسیج از ساعت 23

شنبه 22 مرداد ماه از ساعت 22 اختر بار با پلی نار – آب منطقه ای با آذرشهر از ساعت 23

یکشنبه 23 مرداد ماه از ساعت پتروشیمی تبریز با بازرگانی روستایی – بستنی ایلدا با حوزه 9 بسیج از ساعت 23

دوشنبه 24 مرداد ماه از ساعت 22 پلی نار با جهاد کشاورزی الف - جهاد کشاورزی ب با اختر بار از ساعت 23

چهارشنبه 26 مرداد ماه از ساعت 22 آی سودا با بارزگانی روستایی – آب منطقه ای با پلی نار از ساعت 23

پنج شنبه 27 مرداد ماه از ساعت 22 پتروشیمی با کاسپین – آذرشهر با اختر بار از ساعت 23

چهارشنبه 2 شهریور ماه از ساعت 22 آی سودا با کاسپین – بستنی ایلدا و پتروشیمی از ساعت 23

جمعه 4 شهریور از ساعت 22 جهاد کشاورزی الف با جهاد کشاورزی ب – حوزه 9 بسیج با بازرگانی روستایی از ساعت 23

12 تیم حاضر در رقابتها از12 مرداد ماه در 2 گروه 6 تیمی در سالن شهید صمد اقدمی تبریز رقابت خود را آغاز خواهند کرد.

در گروه الف رقابتها شرکت راه کاشانه، پتروشیمی، حزوه 9 مقاومت بسیج، کاسپین، ای سودای شبستر و بازرگانی روستایی حضور دارد.

در رقابتهای گروه دوم آب منطقه ای، پاینار، اذرشهر، صنایع آلومینیوم عزتی، جهاد کشاورزی و اختر بار تبریز حضور دارد.

کلاس آموزش کنترل دوپینگ در مرند برگزار شد

در راستای آشنایی مربیان ورزشی با مقوله مخرب دوپینگ و در ادامه طرح دانش افزایی کلاس آموزش کنترل دوپینگ در مرند زیر نظر اداره تحقیقات و آموزش تربیت بدنی و هیئت پزشکی ورزشی استان برگزار شد.

به گزارش اداره تحقیقات و آموزش تربیت بدنی استان در این دوره 2 ساعته 60 مربی شهرستان مرند در رشته های مختلف حضور داشتند که مربیان با بحث کنترل دوپینگ آشنا شدند و هدف و استراتژی اداره کل تربیت بدنی افزایش آگاهی مربیان در جهت دستیابی به جامعه ورزشی عاری از دوپینگ و پاک است.

مدرسی این دوره دکتر هادی بر عهده داشت.