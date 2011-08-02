محصولات کشاورزی به کمترین تولید در طول 10 سال گذشته رسیده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه‌شنبه در ادامه جلسه بررسی وضعیت دامداران و کشاورزان با توجه به خشکسالی و آزادسازی یارانه‌ها صفایی نماینده مرکز پژوهش‌ها که در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، با ارایه توضیحاتی پیرامون گزارش مرکز پژوهش‌ها در جلسه روز چهارشنبه که با حضور وزیر کشاورزی جهت بررسی واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر تولید محصولات داخلی برگزار شد، گفت: مرکز پژوهش‌ها تولید آمار ندارد و گزارشات و تحلیل‌هایش مبتنی بر آمارهای دستگاه‌هایی رسمی کشور است لذا اگر در گزارش مرکز پژوهش‌ها به برخی محصولات پرداخته نشدن علتش عدم وجود آمارهای رسمی در قسمت‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه از سال 79 تا 86 جمع تولید محصولات کشاورزی رو به رشد بوده و در بسیاری از محصولات به خودکفایی دست یافته بودیم، گفت: سرمایه سال 86 و بی‌آبی و خشکسالی سال 87 موجب کاهش 19 میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی شد که در این بخش سهم غلات، گندم و جو بیشتر از سایر محصولات بود.

نماینده مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه در سال 89 تا 90 شاهد کاهش 24 درصدی بارندگی در دوره پاییز بودیم، ادامه داد: در سال 89 و 90 کمترین بارش در طول 50 سال گذشته وجود داشت لذا با کاهش شدید سبز کردن غلات روبرو خواهیم بود.

صفایی با تاکید بر اینکه در مرز تولید کمترین محصولات کشاورزی در طول 10 سال گذشته هستیم، تاکید کرد: برای بقای تولید کشاورزی نیازمند افزایش سیاست‌های حمایتی هستیم.

وی افزود: در محصولات باغی مشکلات کمتری وجود دارد اما در محصولات دامی که شامل تولید گوشت گوسفندی و عسل می‌شود با کاهش 10 درصدی روبرو خواهیم بود.

نماینده مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه با توجه به مشکلات موجود نباید میزان یارانه‌های بخش کشاورزی کاهش یابد، گفت: مجموعه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشاورزان در بخش نفت، گاز، برق و بنزین در یک دوره زراعی براساس فهرست وزارت نیرو نمایانگر تحمیل هزینه اضافی دو هزار و 400 میلیارد تومانی به کشاورزان است بنابراین علاوه بر اینکه کشاروزان با پدیده خشکسالی روبرو هستند تحمیل هزینه دو هزار و 400 میلیاردی نیز وضعیت آنها را روز به روز وخیم‌تر می کند

صفایی تصریح کرد: اگر حمایت جدی از کشاورزان نشود تولیدات کشاورزی ما بعد از یک دوره تولید با رکود جدی روبرو خو اهد شد البته عکس العمل کشاورزان به این مشکلات خاموش بوده و با فرار سرمایه از بخش کشاورزی نمایان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی موجود کفایت خشکسالی و جبران افزایش هزینه‌ها را نمی‌کند اظهار داشت: گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی کشور امسال در حالی از کشاورزان خریداری می‌شود که طبق قانون باید قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان براساس تورم افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه هفته گذشته نیز وزیر کشاورزی جهت ارایه توضیحات پیرامون واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر تولیدات داخلی در صحن علنی مجلس گزارشی را ارایه داد.