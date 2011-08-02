اختصاص نیمی از ظرفیت دکتری پژوهش محور به جهاددانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز اولیاء در مراسم تقدیر از دست اندرکاران دریافت مجوز جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور در جهاد دانشگاهی، افزود: جهاد دانشگاهی مجموعه ای متشکل از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است و دریافت مجوز دکتری پژوهش محور تحولی در عرصه آموزش است.

مدیر کل توسعه و تحقیقات وزارت بهداشت اظهار داشت: 50 درصد کل ظرفیت ایجاد شده به جهاددانشگاهی اختصاص یافته و این نهاد می تواند خلاء های موجود را پر کند.

اولیاء جذب دانشجوی خارجی و توسعه روابط بین الملل را از اهداف مهم آینده در وزارت بهداشت شمرد و ابراز امیدواری کرد با کمک جهاد دانشگاهی این امر در آینده محقق شود.

همچنین در این مراسم دکتر محمد حسین یادگاری - رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به مجوزهای ارائه شده در این زمینه گفت: امیدواریم از این مجوزها به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا توقع نظام جمهوری اسلامی از جهاد دانشگاهی محقق شود.

یادگاری نقش وزرای بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری را در ورود جهاد دانشگاهی به عرصه پذیرش دانشجوی دکتری بسیار مهم و موثر دانست و گفت: جهاد دانشگاهی باید با توانمندی های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود بتواند به بهترین شکل ممکن پاسخگوی این اعتماد باشد.