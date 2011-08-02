شرکت هولدینگ راهی برای عبور از اقتصاد تک محصولی رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عابدی نژاد صبح سه شنبه در اولین گردهایی سرمایه گذاری و پیشرفت صنعتی رفسنجان با اشاره به تلاش های صورت گرفته در زمینه از بین بردن اقتصاد تک محصولی رفسنجان گفت: تاکنون موفق به حل این مشکل نشده ایم.

عابدی نژاد اظهار داشت: راه اندازی شرکت هولدینگ می تواند ما راه عبوری از اقتاد تک محصولی باشد.

وی گفت: کلیه فرآیندهایی طراحی شده در گذشته نهایتا منجر به تاسیس یک یا چند بنگاه اقتصادی شده اند که این بنگاه ها در بهترین شرایط فعالیت نیز نمی توانند باعث تحول اقتصادی در منطقه شوند.

این مسئول با تاکید بر لزوم تلفیق منابع مالی و انسانی ابراز داشت: استفاده حداکثری از نیروهای متخصص و نخبه رفسنجان از مهمترین خصوصیات یک سرمایه گذار موفق است.

وی گفت: برای اینکه کار اقتصادی بتواند عامل تحول وسیع شود باید نقشه راه آن تدوین شود و دارای استراتژی باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن کرمان گفت: باید برای پیشرفت و توسعه اقتصادی رفسنجان و گذر از اقتصاد تک محصولی کشاورزی با توجه به خشکسالی های اخیر کاری کرد.

وی ادامه داد: تاسیس یک شرکت هولدینگ سرمایه گذاری در رفسنجان می تواند راهگشاری بسیاری از امور باشد.

عابدی نژاد گفت: شرکت مادر هولدینگ شرکتی است که با هدف اعمال کنترل و مدیریت بر شرکت های تابعه بیشترین سهام در این شرکت ها را در اختیار می گیرد و به عنوان ستاد فرماندهی مدیریت اقتصادی می کند.

وی با بیان اینکه شرکت هولدینگ به دلیل استفاده از منابع مالی بین شرکت های تابعه در برابر ناملایمات اقتصادی به راحتی متلاشی نمی شود عنوان داشت: شرکت هولندینگ در هیچ یک از سرمایه گذاری ها به طور مستقیم وارد نمی شود و هرگونه سرمایه گذاری از طریق شرکت های تابعه که تعداد آنها نامحدود است صورت می گیرد.

در این گردهمایی با انتخاب 10 نفر از شرکت کنندگان به عنوان هیئت موسس شرکت هلدینگ عملیات اجرایی ثبت شرکت ظرف دو ماه آینده صورت می گیرد.