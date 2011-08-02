"تینار" در راه جشنواره دلالسینیای ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی دلالسینیا طی روزهای 29 مرداد تا ششم شهریورماه در شهر بسکو چیزانوای ایتالیا برگزار خواهد شد و فیلم مستند "تینار" ساخته مهدی منیری در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درخواهد آمد.
جشنواره دلالسینیا در سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرده و فیلمهای مستند و کوتاه به مدت یک هفته در بخشهای مختلفی همچون زندگی کوهستانی، تاریخی و سنتی به نمایش گذاشته شده و به رقابت خواهند پرداخت.
واحد بینالملل موسسه رسانههای تصویری پخش جهانی این فیلم مستند را به عهده گرفته است و پیش از این در جشنواره اپن سیتی لندن توسط این موسسه به نمایش گذاشته شد.
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