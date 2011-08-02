  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

"تینار" در راه جشنواره دلالسینیای ایتالیا

"تینار" در راه جشنواره دلالسینیای ایتالیا

فیلم مستند "تینار" به کارگردانی مهدی منیری به بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم دلالسینیای ایتالیا راه ‌یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی دلالسینیا طی روزهای 29 مرداد تا ششم شهریور‌ماه در شهر بسکو چیزانوای ایتالیا برگزار خواهد شد و فیلم مستند "تینار" ساخته مهدی منیری در بخش مسابقه این جشنواره به‌ نمایش درخواهد آمد.

جشنواره دلالسینیا در سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرده و فیلم‌های مستند و کوتاه به مدت یک هفته در بخش‌های مختلفی همچون زندگی کوهستانی، تاریخی و سنتی به نمایش گذاشته شده و به رقابت خواهند پرداخت.

واحد بین‌الملل موسسه رسانه‌های تصویری پخش جهانی این فیلم مستند را به عهده گرفته است و پیش از این در جشنواره اپن سیتی لندن توسط این موسسه به نمایش گذاشته شد.

کد مطلب 1373633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها