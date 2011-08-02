  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

ریاض خبر داد:

حضور 7 هزار پیرمرد و پیرزن بالای 80 سال در حج امسال

حضور 7 هزار پیرمرد و پیرزن بالای 80 سال در حج امسال

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اعلام آخرین وضعیت درمانی زائران حج تمتع امسال گفت: از میان 81 هزار زائر تائید شده پزشکی، هفت هزار و 297 زائر بالای 80 سال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ریاض پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه 81 هزار و 848 نفر از کل زائران حج تمتع امسال مورد ارزیابی و تشخیص پزشکی قرار گرفته اند گفت: حضور همراه سه هزار و 16 زائر مورد تائید مرکز پزشکی حج قرار گرفت و همچنین یکهزار و 303 زائر هم به دلیل عدم استطاعت از لیست زائران حذف شدند.

وی افزود: از میان زائران تائید شده از نظر پزشکی هفت هزار و 279 زائر بالای 80 سال ، 35 هزار و 34 زائر بالای 60 سال، 73 زائر بالای 90 سال و 13 زائر بالای صد سال سن دارند که مسن ترین زائر امسال 112 سال سن دارد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر کشور تعداد زائران دیالیزی حج امسال را 24 نفر عنوان کرد و افزود: از میان زائران تائید شده 18 هزار و 500 زائر مبتلا به فشارخون، 831 زائر قلبی و ریوی، پنج هزار و 91 زائر عروق و قلبی، 9 هزار و 200 زائر دیابتی و 814 زائر مبتلا به آسم هستند که در کل می توان عنوان کرد که 36 هزار و 500 زائر آسیب پذیر در حج تمتع امسال داریم.

ریاض از ارسال 90 تن دارو و تجهیزات پزشکی به عربستان خبرداد و افزود: رسیدگی به وضعیت جانبازان بر عهده تیم تخصصی بنیاد شهید است ولی مرکز پزشکی حج آمادگی خود را برای هرگونه خدمات به این افراد اعلام کرده است.

کد مطلب 1373649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها