حضور 7 هزار پیرمرد و پیرزن بالای 80 سال در حج امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ریاض پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه 81 هزار و 848 نفر از کل زائران حج تمتع امسال مورد ارزیابی و تشخیص پزشکی قرار گرفته اند گفت: حضور همراه سه هزار و 16 زائر مورد تائید مرکز پزشکی حج قرار گرفت و همچنین یکهزار و 303 زائر هم به دلیل عدم استطاعت از لیست زائران حذف شدند.

وی افزود: از میان زائران تائید شده از نظر پزشکی هفت هزار و 279 زائر بالای 80 سال ، 35 هزار و 34 زائر بالای 60 سال، 73 زائر بالای 90 سال و 13 زائر بالای صد سال سن دارند که مسن ترین زائر امسال 112 سال سن دارد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر کشور تعداد زائران دیالیزی حج امسال را 24 نفر عنوان کرد و افزود: از میان زائران تائید شده 18 هزار و 500 زائر مبتلا به فشارخون، 831 زائر قلبی و ریوی، پنج هزار و 91 زائر عروق و قلبی، 9 هزار و 200 زائر دیابتی و 814 زائر مبتلا به آسم هستند که در کل می توان عنوان کرد که 36 هزار و 500 زائر آسیب پذیر در حج تمتع امسال داریم.

ریاض از ارسال 90 تن دارو و تجهیزات پزشکی به عربستان خبرداد و افزود: رسیدگی به وضعیت جانبازان بر عهده تیم تخصصی بنیاد شهید است ولی مرکز پزشکی حج آمادگی خود را برای هرگونه خدمات به این افراد اعلام کرده است.