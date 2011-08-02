به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شیخی پیش ازظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی عنوان کرد: 180 دانشجو در 12 رشته کارشناسی ارشد واحد بین الملل دانشگاه هرمزگان در قشم برای سال تحصیلی 91-90 پذیرش می شوند.

وی افزود: پذیرش این تعداد دانشجو در واحد بین الملل دانشگاه ھرمزگان در منطقه آزاد قشم بر اساس مجوز شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و برنامه توسعه آمایش آموزش عالی در این استان است.

شیخی در ادامه این 12رشته را شامل رشته های منابع طبیعی بوم شناسی، آبزیان شیلاتی، بیابان زدایی، سنجش از دور، اکوتوریسم و آمایش سرزمین، مھندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی، مھندسی عمران گرایش سازه ھای دریایی، زبان و ادبیات فارسی، تحقیقات آموزشی و مدیریت اجرایی عنوان کرد.

معاون آموزش دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: داشتن حداقل سه سال سابقه کار همراه با مدارک برای متقاضیان رشته مدیریت اجرایی نیز الزامی است.

وی سقف پذیرش دانشجو در هر کدام از این رشته ها را 15 نفر اعلام کرد و افزود: آزمون ورودی مهر ماه 91-90 این رشته ها در واحد بین الملل قشم دانشگاه هرمزگان سوم شهریور ماه خواهد بود.

شیخی با بیان اینکه واحد بین الملل دانشگاه هرمزگان در قشم از سال 88 راه اندازی شد، گفت: هم اکنون حدود 300 دانشجو به غیر از رشته های تحقیقات آموزشی، سنجش از راه دور و بیابان زدایی در مقطع ارشد تحصیل می کنند.

معاون آموزش دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: رشته های تحقیقات آموزشی، سنجش از راه دور و بیابان زدایی ازجمله رشته هایی است که برای اولین بار در این واحد دانشگاهی راه اندازی می شود و از مهرماه امسال دانشجو می پذیرد.

وی گفت: دانشجویان واحد بین الملل دانشگاه هرمزگان در قشم که از سال 88 راه اندازی شد، در سایر رشته ها در مرحله دانش آموختگی هستند.

شیخی گفت: در مقطع دکترا در واحد پردیس این دانشگاه نیز در رشته های آبخیزداری، فیزیک دریا و شیلات از مهرماه امسال دانشجو پذیرش می شود.

معاون آموزش دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: در مقطع ارشد نیز رشته های زمین شناسی با گرایش پترولوژی، مدیریت اجرایی، سنجش از راه دور، مکانیک گرایش ساخت و تولید و مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار به رشته های موجود اضافه می شود.

وی در خصوص راه اندازی رشته های کارشناسی نیز بیان داشت: در رشته های اقیانوس شناسی در دو گرایش فیزیک و شیمی دریا و همچنین صنایع دستی برای نخستین بار از مهرماه 90 دانشجو پذیرش می شود.

شیخی با بیان اینکه راه اندازی رشته های جدید نیازمند زیر ساختهای لازم ازجمله اعضای هیئت علمی کافی است، عنوان کرد: در برنامه توسعه آمایش آموزش عالی که طرح آن در مرحله نهایی قرار دارد، نیاز سنجی رشته هایی مثل ارتباطات و علوم اجتماعی در برنامه امسال قرار نگرفته اما در رشته های مرتبط با آن برای سالهای آتی برنامه هایی داریم.