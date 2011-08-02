عملیات اجرایی گازرسانی به 15 روستای شهرستان دالاهو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه صبح سه شنبه در این مراسم با اشاره به آغازعملیات گازرسانی به 15 روستای خسروآباد، گاوسور، چشمه سفید، طلسم، هوکانی سفلی، هوکانی علیا، گاودانه خور، سرچقا، سلیمان آباد، حریر، درگنبد، میان تنگ، هلته سفلی، هلته علیا و سرمیل از توابع شهرستان دالاهو، اظهار داشت: با گازرسانی به این روستاها تعداد پنج هزار و 200 نفر از جمعیت روستایی استان در قالب 1300 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.

نقی کمالی افزود: جهت گازرسانی به این روستاها باید 50 کیلومتر خط تغذیه و شبکه اجرا شود همچنین احداث دو ایستگاه تقلیل فشار و نصب 900 علمک گاز از دیگر تاسیسات مورد نیاز جهت انجام این پروژه گازرسانی است که نیازمند صرف اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اهتمام دولت در جهت خدمت رسانی به آحاد مردم به خصوص در مناطق محروم و روستایی، تصریح کرد: گازرسانی به روستاها از برنامه های اصلی شرکت گاز استان است به نحوی که هم اکنون 170 روستای استان زیرپوشش گاز طبیعی قرار دارند و عملیات گازرسانی به بیش از 400 روستای دیگر در مراحل مختلف طراحی، مناقصه و اجرا است.