اعزام دانش آموزان ممتاز خانواده زندانیان قم به مشهد مقدس

حسین شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های ویژه اوقات فراغت فصل تابستان انجمن حمایت از زندانیان استان، اظهار داشت: یکی از این برنامهها که هر ساله از سال 85 اجرا میشود، اعزام دانش آموزان ممتاز خانواده زندانیان قم به همراه مادران آنها به اردوی مشهد مقدس است.
وی یادآور شد: امسال نیز این اعزام با شرکت یکصد دانش آموز ممتاز به مدت یک هفته از تاریخ 22 تا 28 تیرماه انجام شد.
شریعت پناهی ادامه داد: این طرح در ابتدا با اعزام ده نفر از دانش آموزان خانواده زندانیان قم آغاز شد و رفته رفته با سیاست تشویقی دانش آموزان این خانواده ها، امسال این اعزام به شرکت یکصد نفر صورت گرفت.
اعزام ها به صورت رایگان انجام می شود
وی با بیان این که این طرح برای دانش آموزان و مادران آنها کاملا رایگان است، تصریح کرد: برای اجرای این طرح در حدود هفت میلیون تومان هزینه شده است که همگی توسط انجمن و خیرین تامین شده است.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم این طرح را جدای از بعد تفریحی، دارای بعد فرهنگی و آموزشی عنوان کرد و افزود: به همراه دانش آموزان روحانی و چند مددجو نیز اعزام میشود و در اردو نیز برنامههای متنوع آموزشی در قالب کلاسهای احکام و درسی هم برای دانش اموزآن و هم خانواده آنان برگزار میشود.
برگزاری کلاس های مهارت زندگی برای خانواده زندانیان در قم
وی به دیگر برنامههای آموزشی این انجمن در طول سال برای خانوادههای زندانیان استان اشاره کرد و گفت: در طول ایام سال نیز برای خانواده زندانیانی که به نوعی با معضل مواد مخدر درگیر هستند کلاسهای آموزی مهارتهای زندگی برگزار میشود که تا کنون چهار دوره از این کلاسها برگزار شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم از اعزام یکصد از نفر از دانش آموزان ممتاز خانواده زندانیان قم به اردوی مشهد مقدس خبر داد.
حسین شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های ویژه اوقات فراغت فصل تابستان انجمن حمایت از زندانیان استان، اظهار داشت: یکی از این برنامهها که هر ساله از سال 85 اجرا میشود، اعزام دانش آموزان ممتاز خانواده زندانیان قم به همراه مادران آنها به اردوی مشهد مقدس است.
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