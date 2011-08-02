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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

77 میلیارد ریال از مطالبات به حساب گندم کاران خراسان شمالی واریز شد

77 میلیارد ریال از مطالبات به حساب گندم کاران خراسان شمالی واریز شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی اعلام کرد: امروز 77 میلیاد ریال از مطالبات شرکت غله خراسان شمالی برای گندم های خریداری شده به حساب بانکی گندم کاران استان واریز شد.

محمد ابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مطالبات شرکت غله استان به گندم کاران برای خرید محصولاتشان از 13 خرداد ماه تا 25 تیر ماه 224 میلیارد ریال بوده است که 147 میلیارد ریال آن به گندم کاران پرداخت شده بود.

وی اعلام کرد: امروز نیز 77 میلیارد ریال از مطالبات این شرکت به حساب گندم کاران استان پرداخت شد و طی چند روز آینده 15 میلیارد ریال از مطالبات باقی مانده به حساب آنان واریز می شود.
 
وی یادآور شد: از 13 خردادماه تا کنون در سطح 11 مرکز خرید گندم شرکت غله استان، 70 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است که این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
 
کد مطلب 1373673

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