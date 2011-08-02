77 میلیارد ریال از مطالبات به حساب گندم کاران خراسان شمالی واریز شد

محمد ابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مطالبات شرکت غله استان به گندم کاران برای خرید محصولاتشان از 13 خرداد ماه تا 25 تیر ماه 224 میلیارد ریال بوده است که 147 میلیارد ریال آن به گندم کاران پرداخت شده بود.

وی اعلام کرد: امروز نیز 77 میلیارد ریال از مطالبات این شرکت به حساب گندم کاران استان پرداخت شد و طی چند روز آینده 15 میلیارد ریال از مطالبات باقی مانده به حساب آنان واریز می شود.

وی یادآور شد: از 13 خردادماه تا کنون در سطح 11 مرکز خرید گندم شرکت غله استان، 70 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است که این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.

