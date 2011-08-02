796 بهره بردار بندرعباس جهت بهینه سازی مصرف سوخت معرفی شده اند

منصور شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: به منظور بهینه سازی مصرف سوخت این تسهیلات از محل اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها به بهره برداران بخش کشاورزی اعطا خواهد شد.

وی عنوان کرد: این تعداد از کشاورزان به منظور در یافت 44هزار و814 میلیون ریال تسهیلات به شعب بانک کشاورزی شهرستان بندرعباس معرفی شده اند.

شفیعی با بیان اینکه تاکنون تعداد 345 بهره برداربخش کشاورزی مبلغ 20هزار و265 میلیون ریال از این تسهیلات را دریافت کرده اند، اظهارداشت: این میزان وام به منظور برقی کردن چاه های کشاورزی، سوخت تراکتورها، سوخت مرغداریها وگلخانه ها پرداخت شده است.

به گفته مدیر جهادکشاورزی بندرعباس از مبالغ پرداخت شده تسهیلات بالغ بر 12 هزار و478 میلیون ریال که 61 درصد تسهیلات اعطا شده را تشکیل می دهد مربوط به شعبه مرکزی بندرعباس است ومبلغ هفت هزارو523 میلیون ریال که 37 در صد تسهیلات اعطایی را تشکیل می دهد مربوط به شعبه خلیج فارس ویک در صد این تسهیلات پرداخت شده نیز به شعبه رضوان 75 میلیون ریال نیز به مربوط به شعبه سیاهو است.

شفیعی با ابراز اینکه تسهیلات اعطایی فرصتی مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی است، ابراز امیدواری کرد: پرداخت این تسهیلات بتواند موجب افزایش بهره وری در بخش کشاورزی شود و کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی را در پی داشته باشد.