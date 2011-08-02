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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

ستارپور در گفتگو با مهر:

تجهیز 12 پارک ارومیه به وسایل بازی / نصب 30 سایه بان در ایستگاههای اتوبوس

تجهیز 12 پارک ارومیه به وسایل بازی / نصب 30 سایه بان در ایستگاههای اتوبوس

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه از تجهیز 12 بوستان و پارک به وسایل بازی کودکان طی سالجاری خبر داد.

محمد ستارپور در گفتگوبا خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این طرحها با هزینه اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال اجرا می شوند، اظهار داشت: این وسایل بازی در پارکهای ائللرباغی، الغدیر، طبیعت، قائم، ساوالان، دهکده ساحلی چی چست، باغ رضوان، ترافیک، لاله و پارک جنب ترمینال بین شهری ارومیه خواهد بود .

وی حفظ و گسترش فضاهای سبز و مبلمان شهری را از اقدامات شاخص در حوزه خدمات شهری عنوان کرد و بیان داشت: نصب نیمکت در سراسر خیابان امام برای استفاده شهروندان، رنگ آمیزی دیوارهای سطح شهر، نورپردازی پل سوم خرداد و زیرگذر ولی عصر و چراغانی معابر عمومی شهر در اعیاد ملی و مذهبی بخشی از اقدامات این معاونت است.

نصب 30 سایبان در ایستگاههای اتوبوس ارومیه

معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه ازتکمیل و بازسازی بازار روز ساوالان به تعداد 90 غرفه خبر داد و با اشاره به اینکه در این راستا 17 باب مغازه در ابتدای جاده ساوالان احداث شده است، اظهار داشت: ساماندهی ایستگاههای اتوبوس سطح شهر به منظور افزایش خدمات رسانی به شهروندان با نصب 30 عدد سایبان از اقدامات امسال بوده که با اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال اجرا می شود.

ستارپور با بیان اینکه این تعداد سایبان در بافت مرکزی شهر نصب شده و سایبانهای قدیمی در شهرکهای تازه تاسیس و یا خیابانهای فاقد سایبان، جابجا می شوند، گفت: اصلاح و ساماندهی ایستگاههای دارای نقص فنی و نصب سایبان مناسب در ماههای اخیر اجرا می شود.

وی همچنین از ساماندهی ایستگاههای اتوبوس با درج شعائر اسلامی خبر داد و افزود: طی سال گذشته بیش از 40 ایستگاه اتوبوس با نصب پیامهای دینی و شهروندی ساماندهی شدند.

کد مطلب 1373678

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