126 کتابخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی فعال است

حجت الاسلام رمضان زاهدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون 126 کتابخانه این کانون در سطح استان ثبت شده است، اظهار داشت: همچنین تقاضای اخذ مجوز برای راه اندازی 13 باب کتابخانه به تهران ارسال شده است.

وی تزریق کتاب به کتابخانه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را یکی از فعالیت های مجموعه در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه طی سه ماهه نخست امسال بالغ بر یک هزار و 500 جلد کتاب بین کتابخانه های استان توزیع شده است.

حجت الاسلام زاهدی اصل اضافه کرد: همچنین 15 هزار جلد کتاب کودک و نوجوان و 37 هزار و 500 جلد کتاب کمک درسی در سطوح مختلف طی سال گذشته در کتابخانه های کانون توزیع شده است.

وی با بیان اینکه در مساجدی که امکان راه اندازی کتابخانه به دلیل کمبود فضا وجود ندارد کتابخانه باز راه اندازی می شود، افزود: این مجموعه با جانمایی چند قفسه در شبستان مسجد و تامین کتب مورد نیاز اقدام به تاسیس کتابخانه باز در مساجد می کند.

توزیع هزار جلد قرآن کریم در خراسان جنوبی

حجت الاسلام زاهدی اصل توزیع قرآن در سطح مساجد استان در ماه مبارک رمضان را از دیگر فعالیت های این مجموعه ذکر کرد و افزود: در ماه مبارک امسال یک هزار جلد قران کریم در سطح استان توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: این میزان قرآن کریم در 50 درصد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان توزیع شده و حد متوسط سهمیه هر کانون 10 جلد قرآن خواهد بود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی در پایان از فعالیت 220 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده این رقم تا پایان سال جاری به 300 کانون افزایش می یابد.