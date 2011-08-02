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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

"طعم بهشت" مهمان رمضان یزدیها می شود

"طعم بهشت" مهمان رمضان یزدیها می شود

یزد - خبرگزاری مهر: سیمای شبکه تابان در ضیافت ماه مبارک با برنامه تلویزیونی طعم بهشت ماه مبارک را به کام مردم دارالعباده یزد شیرین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با آیتمهایی از قبیل تغذیه در رمضان، معرفی کتب مذهبی، گزارش، بحثهای کارشناسی مذهبی، میهمان ویژه، آب و آئینه در مورد رسوم و آداب رمضان در یزد، پیامک و پخش قرآن و اذان به طور زنده مهمان خانه های مردم یزد در ایام ماه مبارک رمضان خواهد بود.

این برنامه از امشب به طور زنده در زمان افطار از سیمای مرکز یزد برای مردم دارالعباده پخش خواهد شد.

اجرای این برنامه بر عهده جاویدعیدانی و نیکونژاد است و گزارشهای آن توسط محمود دهقان تهیه می شود.

محسن عباسی کارگردان، مهدی شاکر تهیه کننده، علیرضا دهقان تصوبردار، سید جواد حسینی پور صدابردار و جاوید عیدانی نویسندگی این برنامه را بر عهده دارند.

کد مطلب 1373718

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