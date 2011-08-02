واحدهای فعال صنعت قند و شکر خراسان رضوی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با تولیدکنندگان و کارخانه داران قند و شکر استان که به منظور رفع مشکلات این صنعت برگزار شد، از واحدهای تولید کننده خواست تا نسبت به تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی خود برنامه ریزی کرده و برای کاهش هزینه های تولید و تربیت نیروی انسان متخصص و مجرب برنامه ریزی داشته باشند.

علیرضا اشرف رئیس انجمن صنفی کارخانه های قند ایران نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تولید قند و شکر در استان و کشور ارائه داد و گفت: سال گذشته حدود یک میلیون و 130 هزار تن قند و شکر در ایران تولید شده که این میزان در سال 87 حدود 550 هزار تن بوده است.

وی افزود: سهم خراسان رضوی از تولید قند و شکر در سال گذشته 123 هزار و 900 تن است.

اشرف با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تولید قند و شکر طی سال 90 در کشور به مرز یک میلیون و 250 هزار تن برسد عنوان کرد: این رقم برای خراسان رضوی نیز به میزان سال گذشته پیش بینی می شود.

گفتنی است، در این نشست دو ساعته تولیدکنندگان قند و شکر به بیان مسایل پیش روی این صنعت پرداختند و استاندار خراسان رضوی دستور لازم برای رفع آنها را صادر کرد.