ذهنیت اشتباه نبود نیروی خوزستانی برای استخدام از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی صبح روز سه شنبه در جلسه شورای راهبردی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان با بررسی میزان افزایش ظرفیت دانشگاه ها تصریح کرد: با توجه به افزایش پذیرش دانشگاه ها و انباشت حجم فارغ التحصیلان در استان جمعیت بیکاران رو به فزونی است به همین دلیل باید نیروهای تحصیلکرده بومی در آزمون های استخدامی به خصوص آزمون شرکت نفت در اولویت قرار گیرند. مصاحبه آزمونهای استخدامی نیز در اختیار مسئولان استانی باشد و همچنین درصد علوم پایه جهت قبولی در آزمونها برای نیروهای بومی حداقل 20 درصد پایین تر اعلام شود.



وی در ادامه بر بومی پذیری در دانشگاه ها به خصوص در بخش شبانه تاکید کرد و به بررسی و ارائه راهکار برای رفع موانع موجود در بخش آموزشی پرداخت.



حجازی با اشاره به قانون جدید وزارت کشور مبنی بر واگذاری ساخت خوابگاه ها به بخش خصوصی گفت: این قانون را می توان به بانک مرکزی ارجاع داد و بعد از مطرح کردن آن با معاون اول ریاست جمهوری و رساندن آن به هیئت مصوب وزیران به مرحله اجرا برسد.



وی ضمن پیشنهاد به مسئولان حاضر در جلسه به منظور تهیه آمار مورد نیاز خوابگاه ها به تفکیک شهرستان و تعیین سرانه هر دانشجو بر اساس متر مربع، افزود: این آمار و اطلاعات باید به اداره مسکن و شهرسازی ارجاع داده شود و در جلسه بعدی نیز با انبوه سازان مسکن و شهرسازی و همچنین مسئولان بانک مرکزی در مورد نحوه ساخت خوابگاه های مورد نیاز تبادل نظر شود.



استاندار خوزستان از اداره مسکن و شهرسازی خواست با بررسی اولیه این آمار نقاطی را که امکان ساخت خوابگاه در آن ها موجود است، معرفی کنند.



وی همچنین بر لزوم ساخت خوابگاه برای متاهلین که بعضا دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند، تاکید کرد.



استاندار خوزستان پس از بررسی آمار ارائه شده توسط بخش خصوصی مبنی بر وجود زمین در 14 شهرستان برای ساخت خوابگاه به جز در شهرستانهای امیدیه و بهبهان و فراهم آوردن ظرفیتهای ساخت از سوی این بخش، اظهار داشت: بخش خصوصی باید تقاضای خود را بر اساس میزان ظرفیت مورد نیاز و تعیین شهرستان مورد نظر اعلام کرده تا در صورت وجود ابهام در روند ساخت آن پیگیریهای لازم به عمل آید.