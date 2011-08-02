چهره آبله گون درخشانترین سیارک سامانه خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، فضاپیمای ناسا که در مدار سیارکی عظیم در حرکت است چهره ای متفاوت از این سیارک را به نمایش گذاشته و صورت ناصاف و آبله گون آن را به تصویر کشیده است.

ناسا تصاویر جدید از سیارک وستا که توسط کاوشگر "داون" به ثبت رسیده اند را منتشر کرد. این تصاویر شامل اولین تصویر کامل از کل سیارک است که می تواند به اخترشناسان کمک کند تا از چگونگی شکل گیری این سیارک در ابتدای شکل گیری سامانه خورشیدی اطلاعات بیشتری به دست آورند.

تصاویر جدید از سطح وستا از فاصله ای برابر پنج هزار و 200 کیلومتری به ثبت رسیده و کل بدنه این سنگ کیهانی را که هر پنج ساعت و 20 دقیقه به دور مدار خود می چرخد، تحت پوشش قرار داده اند. ناسا این تصاویر را به مناسبت گذشت یک سال از آغاز ماموریت علمی کاوشگر داون منتشر کرده است.

این کاوشگر 466 میلیون دلاری در تاریخ 15 جولای وارد مدار وستا شده و ماموریت یکساله خود را در مدار این سیارک با هدف مطالعه بر روی وستا آغاز کرد. وستا درخشانترین سیارک سامانه خورشیدی و دومین جرم بزرگ در کمربند اصلی سیارکها در میان مریخ و مشتری است وسعت این سنگ کیهانی 530 کیلومتر است.

کاوشگر داون وستا را از سه مدار مختلف زیر ذره بین خواهد گذاشت، اطلاعاتی درباره عناصر ساختاری سطح وستا و توزیع انبوه عناصر در این سیارک جمع آوری کرده و در عین حال درباره نیروی گرانش و دورسنجی رادیویی این جرم نیز مطالعه خواهد کرد.

این محاسبات و مطالعات می تواند به اخترشناسان در درک تاریخ شکل گیری وستا کمک کند، اطلاعاتی که می تواند زوایایی از بخشهای ناشناخته تاریخ سامانه خورشیدی را نیز آشکار کند:

تصویری از چهره آبله گون سیارک وستا

اولین تصویر کامل از کل سیارک وستا