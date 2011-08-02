آمریکا از کاهش حملات شبه نظامیان در عراق خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری فرانسه، دریادار "مایک مولن" در سخنانی در بغداد گفت: در هفته های اخیر یک کاهش قابل توجهی در حملات شبه نظامیان بوجود آمده است.

مولن که در جمع خبرنگاران در پایگاه نظامی ویکتوری در حومه بغداد صحبت می کرد، گفت: ما یک کاهش شگرفی را در حملات مرگبار شاهد بودیم.

مولن اضافه کرد که نیروهای آمریکایی نگرانی های خود را از حملات شبه نظامیان شیعه در گفتگو با رهبران عراقی اعلام کرده اند و آنها گام های مهمی را برداشته و به تهران نیز در این مورد صحبت کرده اند و از ماه ژوئن و دو هفته پیش ما شاهد کاهش حملات بوده ایم.