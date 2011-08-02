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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

آمریکا از کاهش حملات شبه نظامیان در عراق خبر داد

آمریکا از کاهش حملات شبه نظامیان در عراق خبر داد

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با متهم کردن ایران به دخالت در امور داخلی عراق، از کاهش حملات شبه نظامیان در این کشور به نیروهای خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری فرانسه، دریادار "مایک مولن" در سخنانی در بغداد گفت: در هفته های اخیر یک کاهش قابل توجهی در حملات شبه نظامیان بوجود آمده است.

مولن که در جمع خبرنگاران در پایگاه نظامی ویکتوری در حومه بغداد صحبت می کرد، گفت: ما یک کاهش شگرفی را در حملات مرگبار شاهد بودیم.

مولن اضافه کرد که نیروهای آمریکایی نگرانی های خود را از حملات شبه نظامیان شیعه در گفتگو با رهبران عراقی اعلام کرده اند و آنها گام های مهمی را برداشته و به تهران نیز در این مورد صحبت کرده اند و از ماه ژوئن و دو هفته پیش ما شاهد کاهش حملات بوده ایم.

کد مطلب 1373771

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