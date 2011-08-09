صدای سه وعده اذان در پشت بامهای قزوین هنوز شنیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر آداب و رسوم مردم قزوین که ریشه در فرهنگ غنی و اصیل اسلامی دارد به دلایل گوناگون در گذر زمان نه تنها دچار خللی نشده بلکه روز به روز بر عظمت و گسترش آن افزوده شده است.



در این میان آداب ماه مبارک رمضان یکی از مصادیق فرهنگ عامه مردم است که با ریشه های عمیق مذهبی مورد توجه همگان قرار دارد.



این رسوم از قرن ها پیش در پیچ وخم تاریخ راه به عصر حاضر رسانده و با برخورداری از غنای بالا و معنویت خاص، نه تنها مردمان شهر دارالمومنین قزوین بلکه همگان را در سراسر گیتی با شور و شوق به خود فرا می خواند.

برخی از این رسوم در ایام ماه مبارک رمضان و در این ضیافت الهی در گوشه و کنار این استان همچنان به چشم می خورد و گذشت ایام نتوانسته ریشه آنها را بخشکاند هر چند شاید گرد و غباری در گذر زمان به خود بگیرد که با تلنگری زدوده می شود.



رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی، ماهی که عاشقان کوی دوست، ماههای رجب و شعبان را برای ورود به این ضیافت الهی و درک شب قدر گرامی می دارند.

مومنان ماه رجب و شعبان را که دروازه ورود به شهر رمضان است قدر می دانند ماه خدا را که شب قدر آن از هزار شب بهتر است.

امساک از خوردن، نوشیدن و دیگر لذایذ دنیوی، روح و جان را از عادات چنان تهی می کند که گویی این کالبد دیگر تعلق این جهانی ندارد.



رمضان ماهی است که قرآن به عنوان برنامه زندگی بشر در آن نازل شد، ماهی که احادیث و روایات از آن به عنوان ماه خدا نام می برند و مومنان به ضیافت الله دعوت می شوند.



ضیافتی که در آن دعا مستجاب و کم ارزش ترین کار با ارزش و شب قدرش بهتر از هزار شب است.

ضیافتی که میهمانانش، بندگی، عبادت وعمل صالح را به جای طعام پرچرب و شیرین و نوشیدنی های گوارا توشه خود می سازند و در پایان در عیدی بزرگ، رحمت، مغفرت و رضوان الهی شامل حال آنان می شود.



این فریضه به عنوان یکی از فروع دین، در بین مسلمانان از ویژگی های خاص و برجسته ای برخوردار بوده و درطول تاریخ بعد از ظهور اسلام نیز با حفظ اصالت و جوهره خود در نزد اقوام و شهرهای مختلف با آداب و رسوم و سنت های اجتماعی خاصی انجام می شده است.



مردم مومن استان قزوین نیز ماه مبارک رمضان را فرصتی مغتنم برای عبادت، خودسازی و تهذیب روح و جان دانسته و این عبادت را با آداب ویژه برگزار می کنند.

غبارروبی مساجد و حرم امامزادگان در استقبال رمضان



غبارروبی مساجد و حرم امامزاده ها توسط اهالی محل، بویژه مردان سالمند و جوانان در آستانه ماه مبارک رمضان یکی از سنت های بومی به شمار می آید.



خانواده های روزه دار این خطه با غبارروبی و نظافت منازل، خرید مواد غذایی و مایحتاج ضروری، از روزهای پایانی ماه شعبان به پیشواز ماه رمضان می روند.



روزه داری مومنان قزوین معمولا در ماه شعبان و همچنین دهه آخر این ماه برای آماده شدن و استقبال از ماه مبارک رمضان آغاز می شود.

یکی از آداب و رسوم استحبابی قزوینی ها، استهلال یا رویت هلال ماه در آخرین غروب ماه شعبان و همزمان با شب اول ماه رمضان است که دیدن هلال نازکی از ماه، ورود به ماه رمضان و ضیافت خدا را نوید می دهد.

مساجد و تکایا مملو از نمازگزاران جوان

استقبال گسترده مردم بویژه جوانان از برپایی نماز جماعت درمساجد، تکایا و امامزاده ها و برپایی جلسات تفسیر و قرائت قرآن و شرح رساله های عملیه از دیگر رسومی است که در ماه مبارک رمضان دیده می شود.



در همچون برنامه هایی معمولا بانوان در منازل یکی از همسایگان خود جمع می شوند و برنامه قرائت قرآن را برپا می کنند.

سه وعده اذان در پشت بامها در ماه رمضان

سردادن سه وعده اذان در پشت بام های منازل، بیدار کردن همسایه ها برای خوردن سحری، خواندن مناجات با صدای بلند و حتی کوفتن بر طبل برای بیدارباش سحر از جمله سنت های قزوین و روستاهای تابعه است.

مردم قزوین در لیالی قدر نیز با برپایی آئین های ویژه از قبیل شرکت در محفل های معنوی نیایش و دعاهای فرج، جوشن صغیر و کبیر، ابوحمزه ثمالی، جامعه کبیره، اقامه نمازهای یکصد تا هزار رکعتی، حضور در مساجد و تکیه ها و سرگرفتن قرآن در شب های قدر به راز و نیاز می پردازند.



خواندن سوره های عنکبوت، روم، دخان و بویژه سوره قدر از باورهای دینی مردم این استان است که در این شب ها انجام می شود.

جشن 27 رمضان هنوز در قزوین برگزار می شود

یکی از سنت هایی که هنوز نیز در گوشه و کنار شهر قزوین مشاهده می شود برپایی جشن و شادی در شب 27 ماه رمضان و شب قتل ابن ملجم مرادی است.



دراین شب پیرمردان و جوانان با برپایی محفل سرور تا هنگام سحر به خوردن تنقلات و شیرینی و شربت مشغول می شوند.



همچنین خوردن کله پاچه همراه با سیر پخته در سحر و نوشیدن چای زیاد پایان بخش این جشن است.

حلیم، شله زرد، آش دوغ، آش رشته، شیربرنج، قورمه سبزی، فرنی و رنگینک از جمله غذاهایی است که بانوان این استان برای افطار و سحری خانواده طبخ می کنند.



نان چایی، قاق، شیرمال و دویماج نیز از دیگر خوراکی هایی است که در این ماه مبارک در قزوین صرف می شود.



مومنین در قزوین معتقدند دادن ولیمه و افطاری با نیت خیر برای مستمندان، بستگان و اقوام علاوه بر عمل به آموزه های دینی سفارش شده، کدورت و اختلاف ها را برطرف و محبت را بیشتر می کند.

بردن افطاری برای تازه عروس



یکی دیگر از آداب و رسوم رایج در استان بردن افطاری برای نوعروس عقد کرده است که در یکی از روزهای ماه رمضان، خانواده داماد از خانواده عروس می خواهد که برای افطار چیزی آماده نکند و آنان با مهیا کردن طبقی از غذا، شیرینی، زولبیا و یک هدیه مخصوص به منزل عروس می روند.



رفت و آمدهای خانوادگی و شب نشینی در شهرها و روستاهای این استان درماه رمضان رونق بیشتری پیدا می کند.



توزیع جیره خشک از قبیل برنج، روغن، گوشت و آرد بین افراد و خانواده های نیازمند درماه مبارک رمضان به خصوص شب های قدر، از دیگر آدابی است که از سالیان دور بین قزوینی های اصیل رایج بوده است.



ماه رمضان ایام عبادت و خودسازی است و مردم اقصی نقاط کشور با آداب و رسوم خاصی اما با یک نیت راه قرب الهی را طی می کنند تا اندوخته ای برای آخرت خود ذخیره کنند.

امید است با عنایت پروردگار متعال روزه داران از این ماه پر برکت با دستی پر فارغ شوند و دنیا و آخرت خود را تضمین کنند.

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گزارش: محمد رضا جباری