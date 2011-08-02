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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

استاندار کرمان:

تکمیل طرحهای نیمه تمام باید در اولویت مسئولان باشد

تکمیل طرحهای نیمه تمام باید در اولویت مسئولان باشد

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره به سرمایه گذاری هنگفت صورت گرفته در طرحها گفت: تکمیل این طرحها و درنهایت خدمات دهی با استفاده از این امکانات به جامعه باید در اولویت کاری مسئولان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نجار دوشنبه شب در جلسه شورای اداری راور، فرماندار جدید این شهرستان را معرفی کرد و خواستار توجه مسئولان به خدمت رسانی صادقانی به مردم شد.

وی ادامه داد: استفاده از امکانات و پتانسیل ها و مدیریت سرمایه از مهمترین وظایف مدیران است و به همین دلیل تکمیل طرحهای نیمه تمام ضروری است و باید در اسرع وقت انجام شود.

این مسئول افزود: سرمایه گذاری های صورت گرفته در این طرحها هنگفت است و باید هر چه زودتر به بازدهی برسد.

وی بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای طرحها تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت و همچنین فاز بندی طرحها در اجرای آنها و هدفمند کردن طرح کمک می کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اجرای طرحهای بزرگ نباید مسئولان را از انجام مطالبات کوچک مردم دور کند زیرا رضایت مندی مردم وظیفه مسئولان است و بزرگترین عبادت مسئولان نیز خدمت به مردم است.

در این مراسم محمد رضا شریفی به عنوان فرماندار جدید شهرستان راور منصوب شد.

کد مطلب 1373787

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