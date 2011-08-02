تکمیل طرحهای نیمه تمام باید در اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نجار دوشنبه شب در جلسه شورای اداری راور، فرماندار جدید این شهرستان را معرفی کرد و خواستار توجه مسئولان به خدمت رسانی صادقانی به مردم شد.

وی ادامه داد: استفاده از امکانات و پتانسیل ها و مدیریت سرمایه از مهمترین وظایف مدیران است و به همین دلیل تکمیل طرحهای نیمه تمام ضروری است و باید در اسرع وقت انجام شود.

این مسئول افزود: سرمایه گذاری های صورت گرفته در این طرحها هنگفت است و باید هر چه زودتر به بازدهی برسد.

وی بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای طرحها تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت و همچنین فاز بندی طرحها در اجرای آنها و هدفمند کردن طرح کمک می کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اجرای طرحهای بزرگ نباید مسئولان را از انجام مطالبات کوچک مردم دور کند زیرا رضایت مندی مردم وظیفه مسئولان است و بزرگترین عبادت مسئولان نیز خدمت به مردم است.

در این مراسم محمد رضا شریفی به عنوان فرماندار جدید شهرستان راور منصوب شد.