خشکسالی مهمترین مشکل کشاورزان رودبار است

محمد سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رودبار مهمترین قطب کشت کنجد به دلایل آب و هوایی است و در سال جاری نیز کشت کنجد در هفت هزار و 500 هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: با وجود حفظ سطح زیر کشت کمبود آب مشکل اصلی کشاورزان در ادامه کشت کنجد است و در این خصوص باید چاره اندیشی شود.

سیفی با اشاره به خشکسالی به کاهش سطح آبهای زیر زمینی و منابع آب کشاورزی در این شهرستان اشاره کرد.

وی گفت: عدم خرید تضمینی محصول در رودبار و همچنین نبود ادوات کشاورزی به مشکل دیگر کشاورزان تبدیل شده است