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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

خشکسالی مهمترین مشکل کشاورزان رودبار است

خشکسالی مهمترین مشکل کشاورزان رودبار است

رودبار - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی رودبار با اشاره به آغاز کشت کنجد در این شهرستان گفت: هم اکنون پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و کمبود آب به مهمترین مشکل کشاورزان تبدیل شده است.

محمد سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رودبار مهمترین قطب کشت کنجد به دلایل آب و هوایی است و در سال جاری نیز کشت کنجد در هفت هزار و 500 هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: با وجود حفظ سطح زیر کشت کمبود آب مشکل اصلی کشاورزان در ادامه کشت کنجد است و در این خصوص باید چاره اندیشی شود.

سیفی با اشاره به خشکسالی به کاهش سطح آبهای زیر زمینی و منابع آب کشاورزی در این شهرستان اشاره کرد.

وی گفت: عدم خرید تضمینی محصول در رودبار و همچنین نبود ادوات کشاورزی به مشکل دیگر کشاورزان تبدیل شده است

کد مطلب 1373792

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