توسعه همکاری علمی و فرهنگی ایران و مالزی/ انتقال تجربه سفر به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، "محمد مهدی زاهدی" در دیدار با اساتید دانشگاه "یو آی تی ام" که به تازگی از سفر تحقیقاتی خود به ایران بازگشته اند، افزود: درهای ایران به روی برادران مالزیایی باز است و امیدواریم در آینده ارتباطات علمی و فرهنگی میان دو کشور تداوم یابد.

وی همچنین به تبلیغات منفی رسانه های غربی درباره نا امنی در ایران اشاره کرد و از اعضای گروه تحقیقاتی این دانشگاه خواست تجربه امنیت و آرامش خود در ایران را به دیگر همکاران و دانشجویان این دانشگاه منتقل کنند.

زاهدی در پایان با تاکید بر ضرورت اتحاد میان مسلمانان به ویژه شیعه و سنی از اساتید دانشگاه یو آی تی ام خواست تا با هوشیاری بیشتر مانع از ایجاد تفرقه میان مسلمین شوند.

در این دیدار که با حضور "علی اکبر ضیایی" رایزن فرهنگی ، " عزیزالله معماریانی رایزن علمی و "حجت الاسلام رادمرد" رئیس موسسه تحقیقاتی امین در مالزی برگزار شد، دکتر "محمد اعظم" از اساتید مرکز اندیشه و تفکر اسلامی دانشگاه یوآی تی ام در گزارشی سفر به ایران را تجربه ای موفقیت آمیز توصیف کرد و دستاوردهای علمی این سفر تحقیقاتی را مثبت ارزیابی کرد.

وی شرکت در سمینار علمی با همکاری "دانشگاه بین المللی المصطفی" و "مرکز دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت" را یکی از برنامه های این سفر ذکر کرد و گفت: در این سمینار سه روزه با موضوعاتی مانند قوانین در حوزه جرم شناسی اسلامی، حقوق کیفری و راههای پیشگیری از جرائم مالی، بانکداری بدون ربا، عوامل جرائم اقتصادی در ایران، اوراق مشارکت، گزارش مصوبات کمیته فقهی و ارتباط میان فساد و جرم اقتصادی توسط اساتید برجسته حوزه و دانشگاه آشنا شدند.

وی بر لزوم یادگیری زبان و فرهنگ فارسی در جمع اساتید، محققان و دانشجویان مالزی اشاره کرد و آشنایی بهتر را منوط به درک بهتر فرهنگ و هنر ایران دانست و برای همکاری های آتی اعلام آمادگی کرد.

اساتید و محققان مرکز اندیشه و تفکر اسلامی یوآی تی ام در سفر تحقیقاتی خود علاوه بر شهر مقدس قم، با حمایت بانک ملت در سفر به شهرهای تهران، اصفهان و مشهد در سمینارها و میزگردهای تخصصی بانکداری و امور مالی شرکت کردند.

دراین جلسه "هُزیمه اسماعیل" نایب رئیس امور دانشگاهی مرکز اندیشه و تفکر اسلامی یوآی تی ام، "دکتر فیسول" نایب رئیس تحقیقات و ارتباطات صنعتی و تحقیقات مرکز اندیشه و "دکتر رشیده عبدالرحمن" نایب رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه یو آی تی ام حضور داشتند.