امیدوارم تکلیف ورزش یکسره شود/ نگران تبعات بلاتکلیفی در المپیک هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح اله زاده با اشاره به ایجاد لطمات جبران ناپذیر در ورزش کشورمان طی 6 ماه اخیر اظهار داشت: لغو خیلی از اردوها و مشکلات مالی فدراسیون ها موجب شد تا تمامی مسئولین در اجرای برنامه های خود دچار مشکل شوند.

وی افزود: نگرانم اثرات لغو برنامه ها در المپیک لندن بروز پیدا کند. امیدوارم روز چهارشنبه شاهد این اتفاق باشیم و پیش از این در انتظار وزیر ورزش نباشیم.

مدیر عامل باشگاه استقلال با اشاره به مدیریت عباسی در یک ماه اخیر خاطرنشان کرد: دکتر عباسی از زمانی که به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان معرفی شد از هیچ تلاشی برای بهبودی وضعیت ورزش دریغ نکرد این درحالی است که با توجه به حکم سرپرستی توانایی انجام خیلی از کارها را نداشت. مطمئنا پس از تصدی پست این وزارتخانه می تواند برای ورزش کشورمان بسیار امید بخش باشد.

وی در رابطه با برنامه های عباسی افزود: من برنامه های دکتر عباسی را به طور کاملا دقیق مطالعه کرده ام و معتقدم با این برنامه روزهای خوبی در انتظار ورزش کشورمان خواهد بود اما این در صورتی است که تمامی برنامه های تدوین شده بدون هیچ مشکلی اجرایی شود.

فتح اله زاده در پایان تاکید کرد: امیدوارم نمایندگان مجلس به دکتر عباسی اعتماد کنند چرا که وی صلاحیت این پست را دارد.