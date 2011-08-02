تولید سیمان 19 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صتایع معدنی ایران ایمیدرو اعلام کرد: این میزان تولید محصول سیمان طی مدت یادشده، همچنین 8 / 5 درصد جلوتر از برنامه تدوین شده برای 4 ماه ابتدای امسال صورت گرفته است.

میزان تولید سیمان در واحدهای سیمانی سراسر کشور طی تیر ماه امسال نیز بالغ بر 6 میلیون و 372 هزار تن گزارش شده است که 7 درصد جلوتر از برنامه مدون برای این ماه است.

با تولید این میزان سیمان در تیر ماه، بخش صنعت کشور شاهد رشد 19 درصدی در تولید این محصول نسبت به ماه مشابه سال 89 بوده است.

براساس اعلام دفتر صنایع‌معدنی، میزان تولید کیلینکر در سراسر کشور نیز طی 4 ماه ابتدای امسال، بالغ بر 21 میلیون و 936 هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 8 / 13درصد رشد نشان می‌دهد.

براین اساس همچنین طی تیر ‌ماه امسال، 5/5 میلیون تن کیلینکر در واحدهای مختلف سیمانی کشور تولید شد که از رشد 18 درصدی تولید این محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.



دبیر انجمن سیمان کشور هم درخصوص میزان صادرات این محصول اظهار داشت: در تیر امسال حدود 940 هزار تن صادرات سیمان صورت گرفته است. پورخلیل افزود: مجموع صادرات سیمان و کیلینکر در 4 ماهه ابتدای سال جاری هم بالغ بر 3 میلیون و 400 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 14 درصدی حکایت دارد.

به گفته پورخلیل، درحال حاضر کارخانه‌های قدیمی سیمان کشور با ظرفیت 95 تا 97 درصد و واحدهای جدید نیز با ظرفیت 97 تا 105 درصد فعالند.