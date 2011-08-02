به گزارش خبرگزاری مهر، پاتوق سنتی تالار وحدت با برنامه آیینهای نمایشی و موسیقایی «رخصت» در بخش جنبی ویژه برنامههای ماه رمضان که با عنوان «دلشدگان» در تالار وحدت برگزار خواهد شد، میزبان علاقهمندان خواهد بود.
این برنامه، بخشهای متنوعی چون نقالی، شاهنامهخوانی، نقل موسیقایی، موسیقی نواحی ایران، نمایشهای سنتی ایران، آیینهای ویژه ماه رمضان در قومهای مختلف ایران و برخی موارد دیگر را شامل میشود. این در حالی است که تمامی این برنامهها در درون بازی نمایشی «ترنا» که بازی ویژه شبهای ماه رمضان است تدارک دیده شده و به اجرا درمیآید.
حضور پیشکسوتانی چون داود فتحعلیبیگی برای اجرای نمایشهای آیینی و سنتی ایران، مرشد ترابی، مرشد دهقان، مرشد سعیدی برای نقالی و محمد یگانه و سهراب محمدی برای نقل موسیقایی تاکنون قطعی شده است.
برنامه «رخصت» با طراحی و کارگردانی سیدعظیم موسوی در ماه رمضان هر شب از هنگام اذان مغرب و عشا در قهوهخانه و فضای باز تالار وحدت میزبان علاقهمندان خواهد بود.
این ویژهبرنامه به سفارش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی از 13 مرداد تا 8 شهریور، پس از اذان مغرب تا ساعت 24 پذیرای علاقهمندان و هنردوستان خواهد بود.
همزمان با ماه رمضان، پاتوق سنتی تالار وحدت تهران از 13 مرداد میزبان استادان و پیشکسوتان حوزههای نقالی، شاهنامهخوانی، موسیقی نواحی و نمایشهای سنتی ایران میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، پاتوق سنتی تالار وحدت با برنامه آیینهای نمایشی و موسیقایی «رخصت» در بخش جنبی ویژه برنامههای ماه رمضان که با عنوان «دلشدگان» در تالار وحدت برگزار خواهد شد، میزبان علاقهمندان خواهد بود.
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